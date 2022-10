Afrique: Guerre en Ukraine - Inquiétude des banques africaines

Dans une enquête de 2022, la Banque européenne d'investissement (BEI) révèle que les banques en Afrique ont bien résisté à la pandémie de la covid 19, cependant, la guerre en Ukraine suscite de nouvelles inquiétudes.

Le rapport indique que comme les banques centrales de nombreux pays ont relevé les taux d'intérêt nationaux et que l'émission d'obligations est devenue plus onéreuse en raison du resserrement des conditions financières mondiales, il y a eu une hausse significative du nombre de banques préoccupées par les coûts de financement. "La qualité des actifs reste cette année une source d'inquiétude pour de nombreuses banques, en particulier pour les prêts aux petites et moyennes entreprises. Les chiffres clés relatifs aux prêts non productifs ne reflètent pas la réalité dans son ensemble : une part importante des prêts fait l'objet de moratoires ou de restructurations", ajoute la BEI.

Pour la banque européenne, " les inquiétudes des banques, quant à la détérioration de la qualité des actifs, donnent à penser que l'ampleur du problème pourrait être plus importante que ce que suggèrent les données officielles et, de la même façon, que les prêts non productifs sont susceptibles d'augmenter dans certains pays, car les mesures d'aide sont abandonnées progressivement et les conditions économiques difficiles persistent à l'échelle mondiale. Les banques s'attendent à une hausse de la demande de crédit et, en parallèle, prévoient d'étendre leurs propres opérations, ce qui nécessite également un accroissement de leurs financements".

En outre, "l'ensemble de l'écosystème africain des technologies financières est passé de 450 entreprises actives en 2020 à plus de 1 000 en avril 2022. Parmi celles-ci, 80 % sont d'origine locale et 20 % proviennent de l'extérieur de l'Afrique. Les services de paiement et de prêt restent les produits dominants, mais le secteur s'est diversifié", révèle l'enquête.