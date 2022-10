Madagascar: Salon International de l'Habitat - Grande affluence dès le premier jour de la 24e édition

L'inauguration du Salon International de l'Habitat (SIH) 2022 s'est tenue hier au Parc des Expositions Forello Tanjombato. Les professionnels de la construction, de la rénovation, de la décoration et du jardinage y exposent leurs meilleures offres innovantes, leur expertise et savoir-faire.

Quand l'immobilier va, tout va. Le redémarrage économique est en cours à Madagascar, si l'on se réfère à ce dicton. De nombreuses offres qui attirent de nombreux visiteurs ont marqué la première journée du SIH 2022 qui se déroule à Tanjombato du 20 au 23 octobre. Ce salon est parrainé par le Secrétaire d'Etat chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat auprès de la Présidence de la République et placé sous le haut patronage du président Andry Rajoelina, selon les organisateurs. En effet, il s'agit du plus grand événement du secteur de l'habitat et représente une occasion de réunir tous les acteurs de la filière de la construction et de l'aménagement.

" Ces dernières années, nous avons vu une évolution importante dans le secteur de l'habitat à Madagascar, comme les offres en matière de menuiserie, d'aluminium, de matériaux respectant les normes internationales et d'une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Le salon international de l'Habitat fait de ces quatre journées une plateforme d'opportunité et de réflexion de l'ensemble des forces vives de cette filière majeure qu'est la construction ", ont soutenu les organisateurs, lors de la cérémonie d'ouverture officielle.

Diversifiés

Les exposants au 24e SIH sont issus de filières diversifiées et semblent faire la course aux nouvelles solutions innovantes. Comme à l'accoutumée, la dimension internationale du salon est également marquée par la participation de nombreuses sociétés venant de différents pays. Parmi les participants figure Simara Properties, qui met en avant un service unique pour la réalisation de projets d'investissement immobiliers à l'île Maurice avec un accompagnement complet et personnalisé de la conception de votre projet à sa réalisation.

" Pour la vente, la location, le développement de projets ou l'installation de sociétés, quelle que soit votre ambition, notre expert guidera le client dans chacune des démarches financières, administratives et juridiques. Cela pourrait consister à vendre une maison, acheter un appartement ou construire la villa de vos rêves, etc. ", ont présenté les représentants de Simara Properties. Outre les matériels, les équipements, les outillages et les engins, d'autres solutions comme le conseil, les services sur mesure et clé en main, ainsi que les services financiers sont également représentés au salon. Bref, les visiteurs ont jusqu'à dimanche pour visiter les nombreux stands au Parc des expositions Forello Tanjombato.