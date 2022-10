Afrique: Nous demandons que justice soit faite pour les Communautés Baka et Bagyeli au Cameroun

communiqué de presse

En prélude à la cop 27, plus de 400 jeunes se sont rassemblés à Nabeul en Tunisie dans le cadre du Climate Justice Camp. Un évènement qui leur a permis de mieux préparer leur participation aux futures COP mais aussi d'uniformiser leurs demandes vis-à-vis des leaders du Monde. Dolorès MACHE, volontaire Greenpeace a pris part à cette belle aventure et formule une principale demande au sortir du Climate Justice Camp: que justice soit faite pour les communautés autochtones Baka et Bagyeli au Cameroun.

Les effets du changement climatique sont de plus en plus dévastateurs et les activistes des différents coins du monde mènent régulièrement des actions dans le but d'inciter les gouvernements à prendre des mesures positives pour la justice climatique. C'est une culture chez les activistes du climat de se réunir pour apprendre et partager leurs expériences. De ce fait, en tant que jeune activiste camerounaise du climat j'ai eu le privilège de participer au camp international du climat 2022 qui s'est tenu en Tunisie dans la ville de Nabeul ; Ceci en prélude en à la 27ème Conférence des Parties (COP 27) qui se tiendra en Égypte du 6 au 18 Novembre 2022.

Une expérience unique

Ce camp d'une semaine, a été un lieu de rencontre de plus de 400 activistes venant de 65 pays à travers le monde. Humblement, je ne peux exprimer ma joie à travers ces mots. L'atmosphère était attrayante, le littoral de la mer agréable surtout au réveil et au coucher du soleil, les repas appétissants et les activistes amusants et solidaires. J'étais émue de voir tous ces qualificatifs réunis pour un seul évènement : le camp pour la justice climatique.

Il est à noter que ce camp avait pour mission de former les activistes et plusieurs sessions et ateliers de formations étaient mis à la disposition des participants.. Elles variaient sur des thématiques diverses liées au changement climatique et on peut citer entre autres : formation sur les media et porte-parole, patrimoine digital, le rôle du citoyen dans la résilience climatique, des récits sur les crises climatiques, combattre la désinformation, la contribution de la femme, l'industrie cosmétique, la protection des activistes, l'éducation, la COP 27 et bien d'autres.

Toutes ces sessions étaient très intéressantes, mais celle qui m'a le plus marquée est la COP 27. Celle-ci s'attardait sur les actions à mener avant, pendant et après la COP. La COP est un moment décisif en ce qui concerne les politiques sur la justice climatique. Donc pour cette COP les activistes ont ciblé deux grands axes sur les pertes et dommages et la juste transition dans le domaine de l'énergie. Ces actions reflètent le combat mené en Afrique plus précisément au Cameroun pour la protection des droits des peuples autochtones et les communautés locales contre l'exploitation abusive des forêts qui est non seulement leur lieu d'habitation mais aussi leur source de bien-être. Ceci dit, il est impératif pour ces communautés de recevoir des compensations justes et équitables en cas d'exploitation.

Le combat pour les communautés continue

Rien n'est acquis... derrière les grandes décisions auxquelles aucune action concrète n'est associée, ce sont des milliers de communautés dans le monde qui en paient le lourd tribut. Le quotidien des peuples Baka, Bagyeli, du Cameroun reste perturbé par la coupe des arbres dans la forêt. Alors que les dirigeants de mon pays, le Cameroun s'apprêtent à participer aux prochaines COP, nous souhaitons voir ensuite des actions qui corroborent avec les discours tenus et les promesses faites au cours de ces évènements.

MACHE DOLORES, Volontaire Greenpeace Afrique, de retour de la Tunisie