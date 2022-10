Afrique du Nord: L'inauguration de l'usine de sable noir est un pas vers la maximisation de l'exploitation des richesses de l'Egypte

L'inauguration hier, mercredi, par le président Abdel Fattah Al-Sissi de l'usine de sable noir dans la ville El-Boroloss dans le gouvernorat de Kafr El-Cheikh est un rêve devenu réalité et un pas vers la maximisation de l'exploitation des richesses de l'Egypte, a dit le premier ministre, Moustafa Madbouly lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

L'ouverture de cette usine s'inscrit dans le cadre de la vision perspicace de la direction politique, a ajouté M. Madbouly, qui a remercié le président Al-Sissi, les forces armées et les compagnies participant à son mise en oeuvre pour leur soutien au projet.

Il a affirmé que l'Etat, en inaugurant cette usine, avait accompli la partie difficile dans ce domaine prometteur, appelant les institutions du secteur privé au partenariat et a l'injection d'investissement pour la mise en place de nombreuses usines de manière a profiter des richesses existantes.

Et le premier ministre de réitérer le soutien continu de l'Etat au secteur privé et d'évoquer la réunion entre Al-Sissi et une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs égyptiens de divers secteurs industriels pour confirmer le souci de l'Etat de soutenir les diverses activités économiques et confirmer le rôle du secteur privé lors de la prochaine période dans les projets de développement et nationaux.