Afrique de l'Ouest: Litige foncier entre le Sénégal et un pays voisin - Le Frapp tire la sonnette d'alarme

Le mouvement France Dégage alerte sur un vieux problème foncier qui implique deux pays voisins. En effet, il s'agit d'un litige foncier qui oppose deux villages transfrontaliers du Sénégal et de la Guinée Bissau, que sont le village de Koussy au Sénégal et Sibif au niveau de la Guinée Bissau.

C'est un conflit qui dure, il y a de cela seize ans. En effet, depuis 2006, un problème foncier, transfrontalier oppose la Guinée et le Sénégal, entre deux villages : le village de Koussi au Sénégal dans le département de Goudomp et le village de Sibif en Guinée Bissau, départagés par la borne 134.

Venu à Dakar sur invitation du Frapp, France Dégage, Alphousseynou Mané porte parole du mouvement chez-moi tout est urgent explique : " depuis la borne 131, 132, 133 et surtout sur la borne 134 jusqu'à la borne 135, 136. Toutes ces bornes sont en conflit. Il y a des hostilités entre les deux populations : celles du Sénégal et celles de la Guinée Bissau. Mais le problème est trop remarqué sur la borne 134, c'est-à-dire entre le village de Koussy et celui de Sibif de la Guinée Bissau. "

Des rencontres pour résoudre pacifiquement le problème.

"Des rencontres ont été tenues entre les deux chefs de villages (en juillet 2007 à Sibif et en juin 2009 à koussy) pour tenter de résoudre pacifiquement le problème. Lors de ces deux rencontres, il a été retenu que les populations de Sibif cessent toutes activités au-delà de la borne 134. Mais ces derniers ont violé cette recommandation ", a souligné le porte parole du mouvement chez moi tout est urgent, ajoutant qu' " à plusieurs reprises ces populations ont failli en venir aux mains. "

Ainsi, face à ce qu'ils considèrent comme une bombe à retardement, le mouvement Frapp par la voix de son secrétaire national administratif, Guy Marius Sagna en appelle à la responsabilité des deux Etats, tout en indiquant " notre posture à nous Frapp, ce n'est pas de dire que c'est les populations de Sibif en guinée Bissau qui ont raison et que c'est Koussy au Sénégal qui a tord ou que c'est koussy au Sénégal qui a raison et que Sibif en guinée qui a tord. "

" Aujourd'hui, nous tirons sur la sonnette d'alarme pour que l'Etat du Sénégal et l'Etat de la Guinée Bissau soient responsables et agissent en bons pères de famille et en bonnes femmes de famille, s'asseoir avec les populations et de définir de manière très claire, identifier de manière très claire la frontière entre la Guinée Bissau et le Sénégal, entre les populations de Sibif de Guinée Bissau et de Koussy au niveau du Sénégal pour que nos populations de Guinée Bissau, pour que nos populations du Sénégal puissent vivre en paix ", alerte-il.