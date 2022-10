Afrique du Nord: La réunion de haut niveau Maroc-Espagne prévue pour le début de l'année prochaine

La réunion de haut niveau (RHN) Maroc-Espagne est prévue pour le début de l'année prochaine, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'occasion de la signature d'un Mémorandum d'entente portant sur l'établissement d'un partenariat vert avec l'Union européenne (UE), M. Bourita a indiqué que cette réunion sera un "moment important" de la nouvelle phase des relations entre Rabat et Madrid déclenchée après les discussions entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en avril dernier.

"La réunion de haut niveau est un moment important de nos relations bilatérales" avec Madrid, a-t-il dit, précisant qu'elle aura lieu en début d'année prochaine à une date qui sera fixée d'un commun accord entre les deux pays. "Ce sera un moment important qui reflétera cet état d'esprit positif, orienté vers le respect des engagements qui animent aujourd'hui la relation maroco-espagnole", a-t-il souligné, rappelant que la Déclaration conjointe entre Rabat et Madrid adoptée au terme de discussions entre SM le Roi et M. Sanchez "précise les principes qui définissent cette nouvelle phase et aide à définir les priorités et à expliciter des positions sur des questions d'intérêt pour les deux pays".

Depuis cette déclaration conjointe, une feuille de route a été établie faisant l'objet d'un travail concerté avec le gouvernement espagnol, a fait savoir le ministre. "Tous les groupes de travail ont été activés avec beaucoup d'éléments qui ont été mis en œuvre et tous les engagements contenus dans la feuille de route seront respectés et réalisés", s'est-il félicité, ajoutant que les deux partenaires auront également "suffisamment de temps pour préparer le forum parlementaire, le forum d'hommes d'affaires et la mobilisation de tous les acteurs de cette relation."