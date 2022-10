Ile Maurice: Journée mondiale du cancer du sein - Ce que tu dois savoir

Aujourd'hui, 19 octobre, c'est la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes. Selon les statistiques mondiales, publiées sur cancer.fr, d'ici un an, une femme sur neuf en souffrira et une sur 27 en mourra. Les données locales démontrent également que les cas de cancer du sein enregistrés sont en hausse. Découvre tout ce que tu dois savoir sur cette maladie avec Selvina Moonesawmy, coordinatrice chez Link to Life.

Qu'est-ce que le cancer ?

Un cancer c'est la présence de cellules anormales dans le corps. Celles-ci se multiplient de façon incontrôlée. Dans le cas du cancer du sein, les cellules peuvent rester dans le sein ou se répandre dans le corps à travers les vaisseaux sanguins.* La plupart du temps, la progression d'un cancer du sein prend plusieurs mois, voire quelques années. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu'après la ménopause. Le plus souvent, le cancer du sein survient après 45 ans. Le taux de survie cinq ans après le diagnostic varie entre 80 et 90 %, dépendant de l'âge et du type de cancer. Le nombre de personnes qui en souffrent a progressé légèrement mais de façon régulière au cours des trois dernières décennies. Il faut faire mention du fait que les hommes peuvent aussi en souffrir, même s'ils ne représentent que 1 % de l'ensemble des cas.

Les principales causes de cette maladie

1. L'âge

L'âge est le facteur de risque le plus important : trois cancers du sein sur quatre se manifestent chez les femmes de 50 ans à monter. L'âge moyen au moment du diagnostic est de 62 ans.

2. Des conditions hormonales

Le fait de n'avoir pas eu d'enfant ;

Avoir eu son premier enfant après l'âge de 30 ans ;

Avoir eu ses premières règles avant 12 ans.

3. Antécédents personnels

Avoir déjà eu un cancer du sein ;

Avoir souffert de certaines affections au sein.

4. La pilule contraceptive

Une prise précoce, soit peu après le début des règles, et/ou prolongée de la pilule contraceptive, augmenterait légèrement le risque de cancer du sein.

5. Le mode de vie

Certaines études font état de liens possibles entre le cancer du sein et différents modes de vie. La prévention consiste alors à :

réduire la prise de boissons alcoolisées, soit une consommation par jour ;

éviter les kilos superflus ;

faire de l'exercice physique ;

adopter une alimentation plus équilibrée ;

allaiter lorsque c'est possible.

De toute façon, ces bonnes habitudes de vie ne sont que bénéfiques pour la santé.

Il est probable que le tabagisme actif et passif augmente le risque de cancer du sein chez les femmes. Ces résultats sont encore à confirmer par d'autres recherches.

6. L'hérédité

Dans la plupart des cas, on n'identifie aucune prédisposition héréditaire chez une femme souffrant d'un cancer du sein. Les causes héréditaires (génétiques) du cancer du sein ne concernent que 5 à 10 % des malades. L'hérédité peut être évoquée lorsque plusieurs proches (la mère, une tante et/ou une soeur, un homme de la famille) en souffrent ou en ont souffert et plus particulièrement si la maladie s'est déclarée chez ces proches avant la ménopause.

Seuls 5 à 10 % des cancers du sein sont donc à composante héréditaire, c'est-à-dire liés à une mutation génétique héritée d'un des deux parents, qu'elle soit identifiée ou non.

Facteurs de risque

1. Le surplus de poids ou l'obésité après la ménopause

Un gain de poids de 20 kg ou plus double le risque de cancer du sein. Ainsi, sur 1 000 femmes en surpoids, il y aura 45 cas supplémentaires de cancer du sein.

2. La sédentarité

Celles qui pratiquent moins de quatre heures d'exercice physique par semaine sont plus à risque de présenter un cancer du sein, peu importe leur poids. Sur 1 000 femmes, on comptera alors 27 cas supplémentaires de cancer du sein.

3. La consommation d'alcool

Plus la consommation d'alcool est importante, plus le risque de cancer du sein s'accroît. L'effet de la consommation de deux verres d'alcool par jour est aussi puissant que celui de la sédentarité. Sur 1 000 femmes qui boivent de l'alcool au quotidien, on comptera également 27 cas supplémentaires de cancer du sein.