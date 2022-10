Ile Maurice: Partenariat avec un club de la Premier League - Le Five Centre de Foot s'associe au club anglais de Southampton

Ce vendredi 21 octobre 2022 marque l'officialisation d'un partenariat de trois ans entre Southampton Football Club, équipe de Premier League anglaise, et Le Five Centre de Foot. Le partenariat verra Southampton FC travailler avec Le Five Centre de Foot afin de favoriser l'émergence d'un écosystème propice et favorable au développement du football à l'île Maurice.

Cette nouvelle collaboration d'une entité mauricienne avec un club européen de football a pour vocation de se différencier du fait de son approche innovante. En effet, Le Five Centre de Foot a désormais l'ambition d'aider les jeunes à trouver une voie via le football que ce soit sur et en dehors du terrain.

Les joueurs de l'Académie du Five Centre de Foot auront l'opportunité d'apprendre aux côtés d'un des meilleurs clubs européens de football en termes de formation et d'identification de jeunes talents. Il est important de souligner que des joueurs tels que Gareth Bale, Theo Walcott, Sadio Mané ou encore Virgil van Dijk sont tous passés par la formation de Southampton FC ces dernières années.

Dans une récente interview publiée dans nos colonnes, Salim Nobeebux, directeur du Five Centre de Foot, avait expliqué que c'est un projet sur le long terme. "C'est un projet à long terme qui vise aussi à regrouper plusieurs académies dans l'unique but d'aider nos jeunes. Nous lançons un appel aux autres académies ayant la même philosophie de s'unir afin qu'on puisse travailler ensemble."

Le partenariat offrira une gamme d'opportunités passionnantes pour tous les Mauriciens voulant s'initier à un cursus sur mesure dédié aux spécificités de notre île. Les domaines du cursus comprennent l'accès au programme de formation des joueurs de la Southampton FC Academy, à la bibliothèque de ressources en ligne et aux webinaires sur le business du football et à la formation des entraîneurs. Le personnel de la Southampton FC Academy viendra également à Maurice chaque année pour travailler avec les entraîneurs et les joueurs, avec des opportunités pour le personnel et les joueurs de Le Five Centre de Foot de visiter Southampton afin d'y disputer des compétitions sous l'œil attentif du club.