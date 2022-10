Ile Maurice: Hôpital de Rose-Belle | Mauvaise gestion - L'utilisation des ambulances décriée

C'est à travers deux lettres, dont une signée, que des employés du département du transport des hôpitaux Jawaharlal Nehru et Mahébourg ont dénoncé des abus dans l'utilisation des ambulances. Leur grief ? La mauvaise gestion. "Certaines ambulances sont utilisées pour vendre des légumes pendant les heures de travail", expliquent-ils.

Les auteurs de la première missive, envoyée au ministère de la Santé, au Dr Kailesh Jagutpal et au Bureau du Premier Ministre, avancent qu'ils devaient informer des fautes professionnelles commises par leur superviseure basée à l'hôpital Jawaharlal Nehru. "Toute l'équipe des transports est confrontée au chaos en raison de la mauvaise gestion, du manque d'expérience et de l'incompétence de la superviseure..." Selon eux, cette dernière prendrait des pots-devin, des légumes, du poisson et d'autres produits alimentaires des chauffeurs et leur fournirait en retour un véhicule du département pour s'adonner à leurs activités personnelles, pendant leurs heures de travail.

"Des chauffeurs qui utilisent des ambulances pour vendre des légumes et des bananes de temps à autre... L'affaire est connue de tous mais aucune sanction à ce jour", expliquent ceux à qui nous avons parlé. Ces ambulances - six au total - de l'hôpital de Rose-Belle, sont des ambulances dites "ordinaires" ne tombant pas sous la responsabilité du SAMU. De plus, une ambulance a même été dépêchée de Rose-Belle à l'hôpital Jeetoo pour récupérer une "petite boîte" médicale, alors que des patients attendaient, eux, qu'une ambulance se libère pour rentrer chez eux, selon des employés. "On ne comprend pas comment les ambulances sont amenées à faire ce genre de travail, quand le département a deux autres véhicules de 13 places chargés de transporter le personnel, qui pourraient accomplir ces tâches." Pour ces employés, il y a aussi un manque de supervision car certains chauffeurs prennent le véhicule de fonction en leur possession et rentrent chez eux pendant le service de nuit. "Le personnel responsable de la salle de contrôle a informé leur supérieure à plusieurs reprises d'écarts observés dans le système GPS (cela peut être vérifié, selon eux) et pourtant, elle n'a pris aucune mesure contre ces mauvaises pratiques." Ils citent l'exemple d'un conducteur qui, après son service de nuit, a pris le véhicule immatriculé 105RM12 pour se rendre à sa résidence dans le Sud, (cela peut être vérifié dans le système GPS), soulignent-ils.

Les véhicules officiels de l'hôpital sont aussi utilisés à d'autres fins. "Comme le véhicule (matricule 410RM12) pour transporter, par exemple, de la peinture et autres boîtes de carrelage (peut être vérifié dans le journal de bord)", indique-t-on. Il y a eu aussi cette roue de secours transportée pendant quelque temps dans une ambulance, alors que la supérieure était au courant, selon leur dires, mais n'a rien fait. "Cette roue a dû être attachée à un brancard pour que des patients ne soient pas blessés lors du trajet."

Last but not least, dans un des documents en notre possession, on peut voir que les ambulances servent aussi à "convey staff". "Chose inadmissible pour les employés car le service doit être offert aux patients en priorité." Nos interlocuteurs vont encore plus loin et indiquent qu'un chauffeur a pris un véhicule, le waste vehicle (167RM02), pour son usage personnel et a fait un accident en septembre dernier. "Cela a causé de gros dégâts au véhicule et la superviseure a dissimulé ces déplacements non officiels car il n'y avait pas de trajets ce jour-là pour les véhicules à ordures", allèguent-ils.

Planning de Mahébourg

Une autre lettre a été envoyée par un employé du département de transport de l'hôpital de Mahebourg, au début d'octobre. Le département est géré par la même supérieure. "Nous, travailleurs de l'hôpital de Mahébourg, ambulanciers... voulons savoir comment la planification se fait ? Est-ce que c'est vraiment fait par quelqu'un de professionnel et suffisamment qualifié pour ce poste ?", peut-on y lire. En fait, il explique que le personnel est envoyé pour faire des heures supplémentaires à l'hôpital de Souillac, qui est assez loin de Mahébourg. "Le fait est que nous sommes de Deux-Frères, Grand-Sable et Bambous-Virieux, ce qui fait un très long chemin pour se rendre à l'hôpital de Souillac pour faire les heures supplémentaires. Nous faisons une requête pour revoir ce problème. On voulait savoir pourquoi on ne nous envoie pas faire les heures supplémentaires à Rose-Belle qui est plus près..."

Il cite en exemple du personnel de Rose-Belle qui habite non loin de Souillac qui aurait pu le faire et décrie par la même occasion le gaspillage dans le département de transport en ce moment. Nous avons recherché une réaction du ministère de la Santé, hier, mais nos messages sont restés sans réponse. Nous n'avons pas non plus eu de retour de la Regional Health Service Administrator de l'hôpital de Rose-Belle alors qu'une source sûre du ministère indique que la direction de l'hôpital de Rose-Belle n'est nullement au courant de toute cette affaire. En tout cas, jusqu'ici la lettre rédigée par les employés n'est pas remontée jusqu'à son niveau.