Ile Maurice: Abracadabra ! Place à la magie

Du 9 au 12 novembre, Maurice accueillera le premier Festival International de Magie. L'événement intitulé "Misdirection" se tiendra au Caudan Arts Centre à Port-Louis et verra la participation de huit des magiciens les plus réputés au monde. La Franco-mauricienne, Béryl, élue vice-championne de France de Magie en 2016, en est l'organisatrice. Elle t'explique les différentes catégories de magie que ce festival comprendra et te dit ce qu'il faut faire pour que, toi aussi, tu puisses devenir magicien. Prépare ta baguette magique.

◗ Les différentes catégories

"La magie fait rêver et transporte grands et petits dans son univers. Elle est considérée comme la reine des arts car elle peut réunir plusieurs médiums artistiques comme la comédie, la danse, le chant et la musique, entre autres. Tout comme les autres arts, la magie a aussi ses championnats et les magiciens du monde entier y prennent part. Pour les distinguer, on les divise en catégories. La magie comprend ainsi plusieurs catégories. Je ne les ai pas tous inclus dans ce premier Festival International de Magie. Je me suis concentrée sur les catégories qui étaient les plus visuelles", explique Béryl. Ce festival comprendra ainsi :

◗ Le comique "Le but de cette catégorie est de transporter le public dans l'univers magique et de faire rire. Cette catégorie demande à ce que le magicien maîtrise non seulement les techniques de magie mais également le jeu d'acteur. Tout le numéro est burlesque et comprendra un personnage, de même que des situations comiques", souligne Béryl.

◗ Le "close-up" Cette magie est celle qu'on appelle également la magie de proximité. "Elle consiste à montrer de très près de petits 'miracles'. Le close-up est aussi appelé la magie rapprochée. Cette catégorie de magie sera présentée par M. Triton lors du festival. Il est le tout nouveau médaillé de bronze du Championnat du Monde de Magie, qui a eu lieu au Québec en juillet dernier. Il est également le champion de France de 2018. Pour les spectacles, ses tours seront projetés sur écrans géants, ce qui permettra à tous d'apprécier tous les détails", explique Béryl. Pour la petite histoire, le close-up est sans doute la plus ancienne forme de magie pratiquée. On la retrouve dans l'antiquité où elle était utilisée par ceux qu'on appelait les bonimenteurs et les charlatans, qui cherchaient à escroquer quelques pièces de monnaie aux passants à l'aide de paris sur des tours de passe-passe et où ils étaient les seuls à gagner à tous les coups.

◗ La manipulation Celle-là, tu dois la connaître. C'est celle où les objets tels que les cartes ou encore des pièces de monnaie disparaissent à une vitesse vertigineuse. "Cette catégorie de magie demande une grande dextérité. Dans les championnats de magie, on demande aux magiciens qui sont dans cette catégorie de faire montre de techniques de dextérité de très haut niveau. Il leur faut impérativement bluffer les membres du jury", ajoute Béryl.

◗ La magie générale "Oui, c'est aussi une catégorie. Au fait, dans celle-ci, on peut tout insérer. Le spectacle tourne autour d'une histoire que le magicien va scénariser. On peut y mettre plusieurs médiums artistiques tels que la danse ou encore le chant. Le but est de transporter le public dans l'univers du magicien", souligne Béryl.

◗ Le "quick-change" "Dans cette catégorie, le magicien est capable de se changer très rapidement. Il peut changer entre 20 et 30 tenues dans un laps de temps très court. Dans ce numéro, des personnages apparaissent sans cesse. De quoi te donner le vertige. Pour le festival, cette catégorie sera représentée par Maxime Minerbe, qui est un spécialiste mondial du Quick-change. Il a été élu Champion de France en 2012", laisse entendre Béryl.

◗ Comment tu peux devenir magicien ? "La magie s'apprend. Si tu t'intéresses à la magie et que tu veux découvrir comment créer l'instant magique, tu peux déjà commencer par visionner les tutos sur Youtube. Cela te donnera une idée mais par la suite, si tu veux devenir un professionnel dans le domaine, il te faudra suivre des cours car les techniques de magie ne sont pas accessibles via des vidéos sur Youtube. Il te faudra apprendre la philosophie magique, perfectionner ta dextérité, avoir de l'endurance et l'esprit du rythme dans les numéros, savoir gérer l'espace et aussi gérer le public, entre autres. N'oublie pas, la magie est la reine des arts, et cela demande beaucoup de travail. Son apprentissage peut commencer tôt, soit à l'âge de sept ans. À ce moment-là, la formation est surtout ludique et conçue autour de dessins, de bricolage et de confection de personnages, tout cela autour de la philosophie magique. Cela va te permettre de voir quel type de magie tu aimes, si c'est davantage les objets, par exemple, ou si tu aimes plus l'humour, tout comme cela te permettra de développer ta personnalité", indique Béryl.

◗ L'engouement de la magie à Maurice "A Maurice, il y a un véritable engouement pour la magie. En début d'année, j'ai donné 13 représentations de mon spectacle Là-haut et elles se sont toutes jouées à guichets fermés. J'avais également organisé des masterclasses de magie pour les enfants de sept à 12 ans mais je n'ai pu entretenir toutes les demandes. Je réfléchis à la possibilité d'instituer une école de magie à Maurice", confie Béryl.

Le festival en quelques mots

"Le but de ce festival est de faire découvrir la magie de niveau mondial à Maurice", souligne Béryl. Les spectacles se tiendront les mercredi 9 et jeudi 10 novembre à 19 heures, le vendredi 11 novembre à 20 h 30 et le samedi 12 novembre à 14 heures, 17 heures et 20 h 30. Les six représentations verront la participation d'Hugues Protat, de Maxime Minerbe, de M. Triton et de Pathy Bad de France, de Yannis Why de Tunisie, d'Edmond de Belgique, d'Oscar Baraldi d'Italie et de Béryl de Maurice. Les spectacles seront d'une durée d'environ 1 h et 45 min. Ce festival comprendra également des conférences interactives de développement personnel présentées par les maîtres magiciens, des spécialistes de coaching mental physique et des psychothérapeutes. Elles sont prévues les 20, 26 et 27 novembre de10 à 16 heures.