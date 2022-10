Tchad: L'UE dénonce l'usage excessif de la force

L'Union européenne (UE) a fermement condamné, le 20 octobre, la répression des manifestations au Tchad qui a fait une cinquantaine de morts, dénonçant "l'usage excessif de la force".

Pour le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, " la répression des manifestations et l'usage excessif de la force constituent de graves atteintes aux libertés de manifestation qui fragilisent le processus de transition en cours".

Plusieurs manifestations ont été réprimées dans différentes ville du Tchad, notamment dans la capitale N'Djamena et Moundou, la deuxième ville. Les violences ont fait "une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés", selon le Premier ministre, Saleh Kebzabo. L'UE a demandé aux autorités de transition d'identifier "rapidement" les auteurs de ces violences et de les traduire en justice. Josep Borrell a surtout insisté sur "l'importance d'un retour à l'ordre constitutionnel et d'une transition d'une durée limitée qui garantisse le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Un engagement réel avec tous les acteurs civils est, par ailleurs, essentiel afin de garantir la crédibilité et la légitimité du processus en cours".

Ces manifestations interdites qui ont entraîné des affrontements se sont déroulées après la prolongation pour deux ans de la " transition " au Tchad qui devait s'achever le 20 octobre. Mais fin septembre, le général Mahamat Idriss Déby Itno a finalement été maintenu président jusqu' aux élections libres et démocratiques, censées se tenir à l'issue d'une seconde période de transition et à laquelle il pourra se présenter. Accusée dans le moindre début de preuves, la France a nié toute implication dans les manifestations. " Des violences sont survenues au Tchad, avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne ", a indiqué le Quai d'Orsay. " La France ne joue aucun rôle dans ces événements, qui relèvent strictement de la politique intérieure du Tchad. Les fausses informations sur une prétendue implication de la France n'ont aucun fondement ", a-t-il ajouté.