Afrique de l'Ouest: Fin d'Abidjan Border forum- La double nationalité préconisée aux frontières

La première édition « d’Abidjan Border Forum » ou le Forum des frontières d’Abidjan, initié par le Comité national des frontières de Côte d’Ivoire (Cnfci), organisée, du 18 au 20 octobre 2022 à Abidjan-Plateau a pris fin.

Pour Diakalida Konaté, le Commissaire général du forum, « Abidjan Border Forum doit gagner en dimension et en prestige, et devenir le rendez-vous des acteurs frontaliers africains, voire du monde ». « Pour ce faire, nous travaillerons à offrir les appuis et moyens nécessaires pour relever ce défi important pour le devenir de notre continent », a-t-il dit.

Il a rappelé que l’organisation de ce forum vise à positionner la gouvernance des frontières au cœur des politiques gouvernementales.

De façon globale, le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des Espaces frontaliers (ABeGIEF), dont le pays était l’invité d'honneur de ces assises, Dr Marcel Ayité Baglo, le point focal de la Cédéao pour le programme frontière de l'Ua, Mme Kinza Jawara-Njai, l'ambassadeur au département des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité à l'Ua, Frédéric Gateretse Ngoga, ont tous salué la bonne tenue de ce forum. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, s’est dit satisfait, des résultats des travaux qui ont préconisé la double nationalité aux frontières et l’utilisations et la tarification du roaming entre autres.

Pour le porte- parole du gouvernement ivoirien qui représentait Patrick Achi, à la clôture de cette première édition de Abf, « Les résultats obtenus ont été pleinement satisfaisants. Je voudrais transmettre les félicitations du Premier Ministre au secrétaire exécutif de la Cnfci, Diakalidia Konaté, et à toute son équipe pour cet excellent travail. Je suis heureux de constater l’impact très significatif de l’organisation de ce forum dans notre vision de la gouvernance des frontières et de la nécessité de sa pérennité »

L'émissaire du Gouvernement a également salué l’engagement de tous les participants à accompagner les politiques de gestion des espaces frontaliers. En plus d’annoncer que le rapport final sur les recommandations sera transmis au chef du gouvernement, il a assuré les organisateurs du soutien du gouvernement ivoirien à faire d’Abidjan, à travers ce forum, la capitale des frontières en Afrique.

Prévu pour se tenir tous les deux ans, Abidjan Border Forum a été marqué, cette année par cinq distinctions.

Il s'agit, notamment, du Prix du meilleur acteur frontalier à la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest (Cescrao), du Prix de la meilleure organisation transfrontalière à l'Union des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korhogo, Bobo-Dioulasso (Utcte-SKBo), du Prix de la meilleure organisation coopérative ou corporative féminine aux frontières à la Fédération des Femmes du Bounkani. Ont également été décernés le Prix spécial du jury à la Coordination régionale de la Giz Pfua en Afrique de l'Ouest et le Prix de l'invité spécial Abidjan Border Forum 2022 au Bénin. Chacun des lauréats de ces différents prix est reparti avec un trophée, un ordinateur, un bon d'achat pour un tricycle (Fédération des Femmes du Bounkani) et un lot de gadgets Cnfci.