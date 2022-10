Togo: Les nouveaux bacheliers bien " armés " pour ne pas rater leur orientation

Appuyé par la DAAS (Direction des Affaires Académique et de la Scolarité) de l'Université de Lomé, le Conseil communal de Golfe 1 a entretenu les jeunes bacheliers hier jeudi au cours d'une séance de sensibilisation à Lomé.

Si cette session a été une occasion de leur faire part des diverses formations existantes sur le campus de Lomé et éclairer leur lanterne sur les débouchés existants, il était également question pour les initiateurs de leur apporter les informations utiles sur le processus d'inscription qui est d'ailleurs déjà ouvert aussi bien à l'Université de Lomé qu'à l'Université de Kara (les deux universités publiques du Togo).

Des explications de la Conseiller municipal, Patricia Zonvidé Dagban, cette session était indispensable dans la mesure où, " cette année, beaucoup de jeunes de notre commune ont eu leur BAC 2. Quand on arrive à la fin des études secondaires et qu'on rentre à l'université, on fait face à un autre univers et pour cela, il faut avoir les outils nécessaires pour y rentrer avec assurance. Donc, ce matin, nous avons fait appel aux agents de la Direction des Affaires Académique et de la Scolarité (DAAS) pour venir apporter à nos jeunes bacheliers, les informations nécessaires dont ils auront besoin pour entrer à l'université, ceci, parce que, le savoir, c'est le pouvoir. Il faut rentrer à l'université et savoir faire les choix par rapport aux offres de formations ".

Une dévotion de la municipalité très appréciée par les nouveaux bacheliers de Golfe 1 qui, à l'image d'Antoine Kodjo Laba, n'ont pas caché leur enthousiasme. " Grâce à cette séance d'information, je maîtrise désormais le système dans lequel je vais évoluer. Je sais dorénavant où mettre les pieds pour qu'à la fin de mes études universitaires, je ne me retrouve pas chômeur ", a confié ce dernier.

Aux allures de conseils, a ajouté Dame Dagban, " à l'université, il faut choisir des formations qui débouchent sur le monde du travail. Il faut faire des choix en fonction de ses compétences pour pouvoir évoluer dans les études. Après la Licence, il y a le Master et le Doctorat. Donc, il faut le bon choix pour pouvoir répondre aux besoins de l'emploi sur le marché ".

Désormais outillés, place donc à ces jeunes gens de choisir le type de formation qui pourrait les avantager et leur permettre de s'inscrire dans la dynamique des informations apportées par la Mairie de Bè Afédomé et la DAAS de l'UL.