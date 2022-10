Afrique Centrale: Une religieuse également tuée dans l'assaut d'un village du Nord-Kivu

Kinshasa — La mort d'au moins sept personnes, dont une religieuse travaillant dans le secteur sanitaire, et un nombre inconnu de personnes enlevées font le bilan de l'agression qui a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 octobre dans le village de Maboya, dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Outre le pillage et l'incendie de plusieurs maisons, les assaillants ont détruit le Centre Sanitaire de Référence géré par le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales du diocèse de Butembo-Beni, où travaillait comme médecin Sœur Marie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki, de la Congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Notre Dame au Temple de Butembo, selon un communiqué du diocèse envoyé à l'Agence Fides.

"Les mots nous manquent, tant l'horreur a plus que franchi le seuil de la tolérance", déclare Mgr Melchisedec Sikuli Paluku, évêque de Butembo-.Beni. En plus de l'établissement de santé catholique, les assaillants ont détruit l'hôpital d'une communauté protestante, situé à un kilomètre et demi de la clinique de Maboya.

Le village attaqué est situé à mi-chemin entre Beni et Butembo. Selon le témoignage des habitants, les assaillants appartiennent aux ADF (Allied Democratic Forces), un groupe d'origine ougandaise qui, ces dernières années, a rejoint l'État islamique sous le nom de ISCAP (Islamic State Central African Province). Un communiqué en arabe circulant sur les médias sociaux revendiquait, au nom de l'ISCAP, l'assaut sur Maboya, tandis que l'armée congolaise affirmait avoir capturé quatre membres de l'ADF/ISCAP, dont un homme qui aurait fourni au commando des instructions pour prendre d'assaut le village.

Depuis le début des massacres de civils dans le territoire de Beni, c'est la première fois que Maboya, qui est un point de référence important dans la culture et la commercialisation des ananas dans la région, est attaqué.