Afrique: Chan Algérie 2023 - Le Congo débutera la compétition contre le Cameroun

Le calendrier de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) a été rendu public. Les Diables rouges du Congo débuteront leur compétition le 16 janvier en affrontant les Lions indomptables du Cameroun, avant de recevoir le Mena du Niger quatre jours après.

Finir avant les autres concurrents est un privilège. Encore faut-il savoir tirer profit pour éviter les éventuels calculs lors du match Niger-Cameroun comptant pour la troisième journée. La pression est sur les épaules du onze national congolais.

Dans ce groupe à trois équipes, tous les matches seront considérés comme des finales car, seul le premier sera qualifié pour les quarts de finale. L'équipe qui prendra un faux départ aura sans nul doute de la peine à se relever. Le Congo affrontera le Cameroun, l'un des favoris du groupe. Les Lions indomptables ont été demi-finalistes du dernier Chan alors que les Diables rouges s'étaient arrêtés en quarts de finale et les Mena éliminés dès le premier tour.

Le Congo et le Cameroun se sont affrontés pour la première fois dans une phase finale du Chan au Maroc, en 2018. Les Congolais avaient précipité l' élimination des Camerounais dès le premier tour, en leur infligeant une défaite de 2-0. C'est donc le Cameroun, revanchard, qui se présentera devant le Congo pour un match qui pourra déterminer la suite. Après les Lions indomptables, les Diables rouges recevront, le 20 janvier, le Mena du Niger. Les deux sélections s'étaient rencontrées lors de la dernière phase finale au Cameroun. Elles n'avaient pas pu se départager (1-1). En Algérie, ce sera une autre paire de manche puisque la réalité ne sera forcément plus la même. Si le Congo gagne ses deux matches, il sera qualifié pour les quarts de finale et le dernier match du groupe qui mettra aux prises, le 24 janvier, le Niger au Cameroun, ne comptera que pour du beurre.

Le match d'ouverture de cette septième édition opposera, le 13 janvier, l'Algérie à la Libye. En seconde explication, l'Ethiopie affrontera le Mozambique. Le 14 janvier, la République démocratique du Congo (RDC) recevra l'Ouganda avant le très attendu Côte d'Ivoire-Sénégal. Le 15 janvier, le Maroc jouera contre le Soudan avant que Madagascar ne reçoive le Ghana. Le 16 janvier, le Mali-Angola se jouera avant Cameroun-Congo.

Lors de la deuxième journée, l'Algérie recevra le 17 janvier l'Ethiopie. Le Mozambique affrontera la Libye. Le 18 janvier, la RDC jouera contre la Côte d'Ivoire puis le Sénégal sera aux prises à l'Ouganda. Le 19 janvier, le Maroc et Madagascar s'affronteront en premier avant Ghana-Soudan. Le 20 janvier, l'Angola recevra la Mauritanie avant Congo-Niger.

Le 21 janvier lors de la troisième journée, la Libye affrontera l'Ethiopie en même temps que Mozambique -Algérie. Le 22 janvier, le Sénégal en découdra avec la RDC à la même heure que l'Ouganda-Côte d'Ivoire. Le 23 janvier, les matches opposant le Soudan à Madagascar, puis le Ghana au Maroc se joueront au même moment . Le décalage sera visible dans les groupe à trois équipes car la Mauritanie affrontera le 24 janvier le Mali avant Niger-Cameroun.

Notons que les deux premiers des groupes A, B et C seront qualifiés pour les quarts de finale en compagnie des premiers des poules D et E.