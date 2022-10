Maroc: Vernissage de l'exposition photos "Casablanca vue d'en haut" d'Adnane Zemmama

Le vernissage de l'exposition photos "Casablanca vue d'en haut" de l'artiste photographe Adnane Zemmama a eu lieu, mardi soir à Marrakech, en présence d'une pléiade d'artistes, d'intellectuels et de passionnés de l'art.

Organisée dans le cadre de la 3ème édition des Rencontres de la photographie de Marrakech (RPM), cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 17 novembre, donne à voir une série de photos en noir et blanc qui donne l'opportunité de vivre et d'explorer la diversité architecturale et urbaine de cette métropole.

Elle offre également une immersion au cœur de la ville du haut de ses toits et procure le sentiment de voyager à travers le temps, à travers des visuels qui montrent la densité de la ville et son côté à la fois authentique et moderne.

"Il s'agit d'une série de photos qui vise à rendre hommage au patrimoine architectural casablancais de 1912 à 1956 et à mettre en avant sa sauvegarde, ainsi qu'à faire découvrir et redécouvrir Casablanca aux Casablancais et aux Marocains", a souligné M. Zemmama dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP.

"Derrière mon objectif, j'ai tenté d'immortaliser Casablanca à ma manière, cette ville qui m'a vu naître et grandir, à qui j'ai pourtant longtemps tourné le dos. J'ai voulu rendre hommage à la fois à sa singularité et à sa diversité", a relevé l'artiste, faisant savoir que ses clichés, pris sous un ciel nuageux et sombre, "sont ma façon de rendre l'image intemporelle afin d'avoir ce sentiment de présence, d'authenticité, et de grandeur, grâce à la hauteur des prises de vue".

Pour sa part, la critique d'art Mme Syham Weigant a indiqué que l'artiste a choisi une vue en plongée qui permet de sublimer l'architecture de Casablanca. "Du haut des bâtisses phares de Casablanca, témoins de notre histoire, il a souhaité apporter un nouveau regard sur la ville, loin du vacarme habituel de la métropole", a-t-elle noté.

"L'exposition Casablanca vue d'en haut nous plonge au cœur d'une poésie urbaine qui apporte un autre regard sur Casablanca dans une intemporalité mise en lumière par le noir et le blanc", a souligné Mme Weigant, faisant savoir que cette exposition constitue également un appel à la prise de conscience nécessaire de sauvegarder un patrimoine en perdition.

Né en 1992 à Casablanca et installé à Marrakech depuis 2012, Adnane Zemmama est un photographe marocain, lauréat de l'ESAV en design graphique. Son projet a commencé en 2020 durant le confinement.

Rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux de la photographie d'ici et d'ailleurs, l'édition 2022 des Rencontres de la photographie de Marrakech, met à l'honneur la photographie africaine et brésilienne ainsi qu'un volet essentiel du patrimoine marocain, à savoir l'art photographique des Marocains de confession juive.

Comme à son accoutumée, les RPM investissent les lieux emblématiques de la cité ocre, dont le Palais Badii et le Musée national du tissage et du tapis Dar Si Said, qui abriteront 5 expositions inédites grâce au partenariat avec le ministère de la Culture, la Fondation nationale des musées, la Galerie Shart et Myriem Himmich Gallery.