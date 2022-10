Maroc: Parapente et sports de montagne - Un levier de développement économique et social de la province de Boulmane

La Maison des jeunes de la ville de Boulmane a abrité dernièrement les travaux d'une réunion présidée par Abdelhak Hamdaoui, gouverneur de la province de Boulmane, consacrée à la présentation d'un projet visant le développement du tourisme sportif dans la région notamment à travers la promotion du parapente et des trails comme sports de montagne pris comme modèle à travers les présentations faites par Khaled Oussam Chtata, président de l'Association de l'union nationale du parapente au Maroc (UNPM), Zouheir Laaz, président fondateur du club local Crete Atlas - Tichoukt Boulmane - de parapente et Omar Azizi, président de l'Association Mdaz pour le développement touristique.

Khalid Oussam Chtata a souligné que le parapente et les sports de montagne constituent un levier pour le développement économique et social du Maroc, en général, et des zones de montagnes comme celle de la province de Boulmane, en particulier, où plusieurs projets sont en cours de réalisation par l'UNPM et le club local Crète Atlas -Tichoukt Boulmane-, à savoir, l'aménagement des accès aux plates-formes de décollage dans la région de Boulmane et le projet d'aménagement d'un écovillage destiné à l'accueil des sportifs et à l'organisation de manifestations et compétitions internationales en plus d'un programme international de formation/certification au profit des pilotes marocains (autonomes et bi-placeurs).

Pour sa part, Zouhair Laaz a évoqué sa propre expérience de pionnier du parapente dans sa région natale de Boulmane lui permettant de réaliser son rêve d'enfant.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que la province de Boulmane compte des sites de vol aux conditions optimales pour la pratique du parapente, à savoir TichouktInjil, Guigou et Bouyablane. Ces sites ont été identifiés grâce aux premiers vols réalisés par son club, "Les Crêtes de l'Atlas".

Quant au président de l'Association M'Daz pour le développement touristique, très active dans le développement du tourisme durable à Séfrou et son arrière-pays, Omar Azizi, il a fait un exposé consacré au programme d'inauguration de la Station Trail à Dar El-Fakir (Tazouta, province de Séfrou). Il s'agit d'une destination internationale out-door à moins d'une heure et demie de l'aéroport et de la ville de Fès.

Cette nouvelle structure a le mérite de contribuer au développement du tourisme durable dans la région, surtout dans les trois villages cibles répartis sur les deux provinces de Séfrou et Boulmane, à savoir Tazouta, Aderj et Sekoura ainsi qu'à la promotion du tourisme de montagne, des arts locaux et du patrimoine rural authentique via le sport de nature, sachant que le nouveau projet est entièrement dédié aux touristes sportifs.