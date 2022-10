Maroc: Marseille - Amine Harit et son attachement au club et aux supporters

Amine Harit se plait à Marseille et le fait savoir. Prêté la saison dernière au club phocéen et reparti à Schalke 04 à la fin de l'exercice 2021-2022, l'ailier marocain a été de nouveau prêté par le club allemand à l'OM avec option d'achat comme il l'a souhaité.

C'est donc avec une grande satisfaction qu'Amine Harit est revenu à Marseille. Mieux, cette saison, l'ancien Nantais a gagné la confiance d'Igor Tudor qui lui offre de plus en plus de temps de jeu. Raison de plus pour s'attacher au club phocéen.

Dans un entretien accordé à RTL, Amine Harit a évoqué cet attachement.

" Marseille respire par le foot. Il n'y a que des supporters d'un même club, pas comme dans les autres villes. Tout ce qui entoure l'OM me motive et me transcende. Il faut le vivre pour comprendre les émotions que transmettent les supporters ", a reconnu le Marocain.