Afrique: Projets verts bancables - Le DG de CFCA appelle à mobiliser des financements pour l'Afrique

Casablanca — Le Directeur général de Casablanca Finance City Authority (CFCA), Saïd Ibrahimi, a appelé, vendredi à Casablanca, à mobiliser des financements pour des projets verts bancables au profit de l'Afrique.

"Il est temps de joindre le geste à la parole", a indiqué M. Ibrahimi, lors du Casablanca Sustainable Finance Dialogue (CSFD) organisé par CFC, notant que l'action commence par le financement de la transition écologique et durable pour le bien de notre planète et de nos communautés.

Et de relever que même si l'Afrique a une "responsabilité historique limitée" dans le réchauffement de la planète, le continent reste le plus vulnérable au changement climatique.

Cependant, l'Afrique est également la moins bien dotée en matière de flux d'investissements verts, a fait savoir le responsable, notant que les opportunités d'affaires sont multiples sur le continent : énergie, agriculture, la mobilité, les infrastructures... et bien d'autres encore.

Pour M. Ibrahimi, la finance durable est un partenaire naturel de l'Afrique. "L'élan se poursuit en matière de finance verte, mais nous devons agir maintenant pour mettre en place les conditions nécessaires d'un financement plus inclusif, plus efficace et plus durable pour une croissance plus inclusive, durable et résiliente", a-t-il ajouté.

Selon lui, les centres financiers peuvent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ces politiques.

Le CSFD constitue une occasion d'échange sur le rôle fondamental des centres financiers internationaux dans l'intégration de la finance durable et le développement de l'économie mondiale.

Cet événement, qui a connu la participation de décideurs internationaux de premier plan et des leaders d'opinion, a abordé plusieurs thématiques d'actualité relatives notamment au rôle des centres financiers dans la reprise économique post-crise dans un environnement géopolitique et énergétique radicalement différent et aux implications de la COP27 qui se tiendra en Novembre en Egypte.

Le CSFD a également pour objectif d'analyser comment les objectifs de développement durable (ODD) façonneront les priorités politiques des gouvernements africains et de leurs partenaires et comment la finance verte peut mettre l'Afrique sur la voie d'une croissance durable et équitable.