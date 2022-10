Maroc: Lepays en force à l'International Golf Travel Market (ONMT)

Casablanca — L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a participé au salon International Golf Travel Market (IGTM) du 17 au 20 octobre 2022 à Rome.

"Accompagné par ses partenaires, la Fédération Royal Marocaine de Golf, le Royal Golf Dar Es Salam et la compagnie nationale Royal Air Maroc ainsi que de 17 partenaires golfiques qui représentent l'ensemble des régions et une majeure partie de l'offre golfique nationale, l'ONMT enregistre une importante présence au salon International Golf Travel Market (IGTM), le plus important salon mondial pour le golf", indique l'Office dans un communiqué.

Ce sont, en effet plus de 400 représentants de tour-opérateurs et 450 exposants représentant les différentes offres autour de l'activité golf (parcours de golf, hôtels et resorts, DMC...) qui étaient présents à Rome.

"Le golfeur est un grand voyageur, qui n'hésite pas à faire le tour du monde pour fouler les meilleurs greens du monde. C'est une clientèle importante pour notre destination. le Maroc dispose des meilleures atouts et d'une offre importante pour continuer à attirer les golfeurs des 4 coins du monde, nous travaillons main dans la main avec la Fédération Royal Marocaine de Golf et l'association du Trophée Hassan II pour atteindre cette objectif", a dit Adel el Fakir, DG de l'ONMT, cité dans le communiqué.

L'ONMT a retenu dans sa stratégie de promotion de l'offre golfique marocaine la participation aux manifestations et aux rendez-vous les plus importants de ce segment à fort potentiel ainsi qu'une communication pointue dans les différents marchés internationaux prioritaires et compte capitaliser sur le travail de fond réalisé lors des précédentes éditions pour gagner rapidement des parts de marché et attirer plus de touristes golfeurs dans les différentes régions du Maroc.

De plus, selon les études réalisées par l'ONMT, un touriste golfeur dépense jusqu'à trois fois plus qu'un touriste loisir. Il génère en outre 2,5 emplois indirects dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du transport terrestre et aérien.

A titre de rappel, l'IGTM est un évènement itinérant qui réunit chaque année, plus de 1.300 professionnels et décideurs de l'industrie golfique mondiale (tour-opérateurs, resorts de golf, hôtels, parcours de golf, réceptifs, compagnies aériennes, offices de tourisme, médias... ).

Organisé sur 4 jours de rendez-vous préétablis, il favorise un climat de rencontres et de réseautage entre tour-opérateurs spécialisés dans le tourisme golfique, agences d'organisation de voyages d'entreprises et de conférences/séminaires, acteurs du tourisme (hôtels, clubs de golf, voyagistes réceptifs, agences de voyage, représentants d'offices du tourisme etc... ) et médias internationaux.