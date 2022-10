Afrique: Le processus de paix mené par l'Union africaine pour l'Éthiopie au centre d'une réunion du CPS de l'UA

Addis — Abeba - Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a tenu, vendredi à Addis-Abeba, sa 1115e réunion consacrée au processus de paix mené par l'UA pour l'Éthiopie.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion, l'Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l'UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui a présidé cette session, a affirmé que cette réunion du CPS intervient à la veille des pourparlers de paix prévus le 24 octobre en Afrique du Sud pour trouver une solution permanente au conflit dans le cadre du respect de l'unité et de la souveraineté de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

"Nous espérons voir les deux parties s'engager de bonne foi dans un dialogue constructif pour parvenir à une solution durable au conflit, en tenant compte des intérêts du peuple éthiopien et de ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et au développement ", a souligné le diplomate marocain.

M. Arrouchi a jouté que le CPS s'engage à soutenir les efforts de l'Union africaine, du Président de la Commission et du Haut Représentant de l'Union pour la Corne de l'Afrique, ainsi que du Commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, pour accompagner toutes les parties en vue de trouver une solution durable à ce conflit.

M. Arrouchi a réitéré que la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois d'octobre et son adhésion dans l'action africaine commune reposent sur des principes et une vision claire de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au service des causes nobles et des intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et du développement, dans le respect des principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays.