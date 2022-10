Maroc: Imran Louza - " L'un de mes rêves les plus grands s'est envolé "

Blessé et forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le milieu de terrain marocain, Imran Louza s'est exprimé via Twitter.

Sorti sur civière mercredi en Championship contre Millwall (0-3), le milieu de terrain de Watford s'est gravement blessé à la cheville et doit renoncer à participer à la Coupe du monde 2022 avec le Maroc. Malheureux, le joueur de 23 ans s'est confié.

" Des images dur à encaisser, des nouvelles dur à accepter, mais hier soir, l'un de mes rêves les plus grands s'est envolé. Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tous ceux qui croient en moi. Je reviendrais encore plus fort que jamais ", a posté sur Twitter Louza.

Des images dur à encaisser, des nouvelles dur à accepter, mais hier soir, l'un de mes rêves les plus grand s'est envolé.. Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tout ceux qui crois en moi. Je reviendrais encore plus fort que jamais pic.twitter.com/qGL1REIgCw

-- LOUZA (@Louza_Imran) October 20, 2022