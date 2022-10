Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22Octobre 2022

Burkina Faso : Primature- Apolinaire Kyelem de Tembela nommé

Au soir de son investiture, le président de la Transition Ibrahim Traoré a choisi un avocat pour diriger son gouvernement. L'avocat et président du Centre de recherches internationales et stratégiques (Crs), Me Apolinaire Joachim Kyelem de Tembela, 64 ans, a été nommé, vendredi 21 octobre 2022, Premier ministre, selon un décret signé par le capitaine Traoré.Cette nomination intervient quelques heures seulement après la prestation de serment suivie de l'investiture du capitaine Ibrahim Traoré en qualité de président de la Transition, prévue pour prendre fin en juillet 2024.(Source : journal du Cameroun)

Guinée : Durée de la transition- Pouvoir et Cédéao s’accordent sur deux ans…

Les autorités guinéennes et l’institution sous-régionale ont enfin réussi à accorder leurs violons pour le délai que prendrait la transition en cours. Selon le site d’informations générales, africaguinee.com, le vendredi 21 Octobre, « Un compromis a été trouvé sur une durée de 24 mois (deux ans). C’est le résultat de l’évaluation technique du chronogramme par une équipe d’experts composé de la Cédéao et du Gouvernement »

Mali : Terrorisme- Les masques tombent à Menaka

La voile se lève de plus en plus sur les traîtres à la patrie. En effet des sources informent que des individus suspects de pratiques d’espionnage au profit des groupes terroristes sont identifiés dans les régions du Septentrion malien. On parle de Ménaka où d’après les confidences des conversations auraient été interceptées mettant en cause des hommes bien connus à la fois par les autorités et les mouvements armés dont l’action à conduit à l’invasion de plusieurs régions. En effet dans un audio de 13 minutes qui circule sur WhatsApp un chef de fraction Idiguiritane communique avec un jeune qui est passé comme envoyé du nommé terroriste petit Ali chef de markaz de tissalatene. (Source : abamako.com)

Niger : Exploitation des eaux souterraines- Le gouvernement produit des textes

Le gouvernement Nigérien a adopté en conseil des ministres, le jeudi 20 octobre 2022, le projet de décret portant statut, identification et modalités de suivi des Ecosystèmes Dépendants des Eaux Souterraines (Edes).« Les écosystèmes dépendants des eaux souterraines (Edes) sont ceux qui nécessitent un accès aux eaux souterraines de façon permanente ou intermittente pour répondre à tout ou partie des besoins en eau nécessaire au maintien de leurs communautés de plantes et d’animaux, de leurs processus écologiques et de leurs services écosystémiques », a expliqué le gouvernement. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Affaires constitutionnelles - Un Conseil de Macky Sall se dévoile

Ismaïla Madior Fall, le couturier constitutionnel de Macky Sall Projet de loi d’amnistie, troisième mandat, affaires Sonko ou Karim Wade… Redevenu ministre de la Justice au Sénégal, Ismaïla Madior Fall aura fort à faire au cours des prochains mois. Il s’est confié à JA. Longtemps, il a gravité dans l’ombre en tant que conseiller juridique du prince, avec rang de ministre. Collaborateur de la première heure du président Macky Sall, cet agrégé de droit public et de sciences politiques, professeur titulaire des Universités, a notamment apporté son concours à la réforme constitutionnelle de 2016. Une refonte qu’il qualifie de « consolidante » et à laquelle il a consacré un ouvrage. (Source : Jeune Afrique)

Côte d’Ivoire : Droits de l’homme - Le Cndh édite un ouvrage

L’Afrique tout entière célèbre ce vendredi 21 octobre 2022, la Journée africaine des droits de l'homme, (Jadh). A cette occasion, un ouvrage sur « Les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l’homme », édité par le Conseil national des droits de l’homme a été présenté lors de la cérémonie de commémoration qui s’est tenue au siège de l’institution à Abidjan Cocody II-Plateaux, les Vallons. A cet effet, Camara Mibemba Karfala, chargé d’étude au cabinet de la présidente du Cndh, a indiqué que l’objectif de l’ouvrage est d’amener la communauté nationale et internationale à connaître et s'approprier les mécanismes des droits de l’homme. (Source : fratmat.info)

Benin – Infrastructures- Une nouvelle route entre le Togo et le Bénin

La construction d’une nouvelle route entre le Togo et le Bénin sera financée par une banque britannique avec l’appui de UK Export, l’Agence de crédit à l’export du Royaume Uni, indique vendredi Togo Matin. Coût de l'appui, 68,6 millions de £. La route reliera plus de 200.000 personnes vivant dans la région Centrale du Togo avec des liaisons de transport plus sûres et cruciales vers le Bénin, précise le journal. (Source : acotonou.com)

Gabon : Patronat- Le point des travaux de l’Ag à Ali Bongo

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a reçu le vendredi 21 octobre 2022, le bureau de la Fédération des entreprises du Gabon (Feg), qui a fait le point des travaux de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre dernier, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. « Cette séance de travail a été l’occasion pour le Président de la FEG de faire un point sur les travaux de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 10 octobre dernier, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement», indique un communiqué de la présidence parvenu à l’Agence gabonaise de presse,( Agp).

Centrafrique : Inondations - Une ministre peu convaincante devant des élus

Face aux difficiles conditions de vie des sinistrés des inondations à Bangui et dans certaines villes de province, les députés montent au créneau. Ils ont interpellé, le 19 octobre 2022, la ministre de l’action humanitaire, Virginie Baïkoua, sur la prévention de ces catastrophes ainsi que la réponse du gouvernement au profit des victimes. Malgré les réponses de la ministre aux préoccupations des élus, certains d’entre eux se disent insatisfaits. (Source : abangui.com)

Cameroun : Univers de la presse- Ce que des populations demandent à Biya

Selon le journal du Cameroun, des populations demandent à Paul Biya d’honorer un journaliste à titre posthume. Des ressortissants de Mintom, département de Dja et Lobo, région du Sud saisissent le président de la République par correspondance. Ils sollicitent une distinction à titre posthume en faveur du journaliste Nestor Nga Etoga.

Tchad : Violences du 20 Octobre- La Francophonie condamne

« Le décompte de plus d’une cinquantaine de morts et de centaines de blessés dans un contexte de répression de manifestations est contraire aux principes de la Déclaration de Bamako au titre desquels la liberté d’expression et de manifestation, auxquels ont adhéré les Etats et gouvernements membres de la Francophonie », a déclaré la Secrétaire générale. Se joignant aux condamnations. Se joignant aux condamnations de la communauté internationale, la Secrétaire générale de la Francophonie appelle toutes les parties à la retenue et à privilégier la voie du dialogue dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux. L’Oif reste engagée auprès du Tchad pour accompagner ce processus de retour à l’ordre constitutionnel et démocratique, en lien avec ses partenaires régionaux et internationaux. (Source : Cameroun 24)