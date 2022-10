Maroc: Opération promotionnelle à Abidjan sous le signe "Dakhla, terre d'opportunités"

Abidjan — La Région de Dakhla-Oued Eddahab, la plus septentrionale des régions marocaines, a organisé, vendredi à Abidjan, une rencontre pour promouvoir ses opportunités d'investissement devant un parterre d'opérateurs économiques ivoiriens.

Initié par le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, la Chambre africaine de commerce et de services (CACS) et le Centre régional d'investissement (CRI), cet événement avant-gardiste constitue la première opération promotionnelle organisée par une région du Royaume du Maroc en direction d'investisseurs issus du continent.

Le choix de la première escale de ce roadshow, baptisé Africa Executive meeting, qui mènera la Région de Dakhla vers plusieurs capitales africaines, s'est porté sur Abidjan, ont précisé les promoteurs de cette initiative, notant que ce choix est "loin d'être fortuit, tellement les deux pays donnent une illustration aboutie d'une coopération Sud-Sud mutuellement avantageuse".

La présence active des entreprises marocaines et le volume croissant des échanges entre les deux pays mettent en perspective une connexion entre deux hubs économiques à forts potentiels, ont-ils fait remarquer à l'ouverture de cette rencontre.

Et d'ajouter que la Région de Dakhla-Oued Eddahab, porte naturelle du Maroc sur sa profondeur continentale, a mis au point, grâce à un partenariat avec l'Etat, un programme de développement régional qui se trouve aujourd'hui dans sa 2-ème phase de réalisation et qui lui permet de se doter d'infrastructures structurantes, autant de leviers au service de la transformation du potentiel immense qui la caractérise.

"Pêche, commerce, logistique, tourisme, agriculture énergies, soins médicaux, formation ... nombreux sont les secteurs d'activité pour lesquels Dakhla offre aux opérateurs économiques et aux investisseurs des accès à des facilités leur permettant de valoriser le plein potentiel des échanges Nord-Sud et un accès multimodal aux marchés de la sous-région", ont souligné les participants à cette rencontre.

Dans son intervention, le président du conseil de la Région de Dakhla Oued-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a expliqué que l'organisation de cet événement dénote l'intérêt particulier qu'accorde cette Région, en particulier, et le Maroc, en général, à la Côte d'Ivoire, pays frère et ami, affirmant qu'assurément la relation entre les deux pays constitue l'exemple type, pour ne pas dire le plus abouti, d'une coopération Sud-Sud, mutuellement avantageuse et basée sur le principe gagnant-gagnant.

Dans un contexte mondial caractérisé par une régionalisation accrue des économies et une intensification de la concurrence sur le plan commercial et financier, le renforcement des relations de partenariats, entre pays ou entre régions, est devenue une nécessité incontournable, a-t-il dit, faisant savoir que la région de Dakhla-Oued Eddahab "ambitionne des relations économiques libératrices d'énergie, homogènes et inclusives avec nos frères ivoiriens".

M. El Khattat a souligné dans son allocution que la vision de développement socio-économique, à long terme, de la région de Dakhla-Oued Eddahab est ancrée dans sa position géographique avantageuse, en tant que pôle commercial et logistique pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et point d'entrée pour les investissements régionaux et continentaux.

Les principaux moteurs économiques de la Région de Dakhla-Oued Eddahab qui vont de la pêche à l'agriculture, au tourisme et aux énergies renouvelables, ont connu une croissance notoire ces dernières années, a-t-il précisé, faisant remarquer que le registre des projets à venir comprend le port atlantique de Dakhla, la zone franche d'Afrique de l'Ouest et le plus grand parc éolien d'Afrique du Nord.

De plus, la décision de plusieurs pays d'ouvrir des consulats à Dakhla devrait créer de nouvelles opportunités d'investissement et de commerce, a-t-il encore ajouté, poursuivant que le Maroc, qui a décidé de faire du développement socio-économique de l'Afrique l'une de ses priorités, compte faire de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en particulier, et des régions du Sud, en général, un territoire, tant attrayant à l'investissement qu'un hub commercial, facilitant l'accès au marché africain.

"Pour ce faire, la région de Dakhla-Oued Eddahab invite les investisseurs ivoiriens à l'exploration d'opportunités et de gisements multiples. Elle met à leur disposition un dispositif d'accompagnement adapté pour la dynamisation de relations économiques", a-t-il conclu.

De son côté, l'Ambassadeur de SM le Roi en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a indiqué que le choix, ni fortuit ni anodin, de l'organisation de cet événement à Abidjan, est une manifestation supplémentaire de l'excellente coopération qui existe entre les deux pays et la volonté manifeste de consolider ces liens sur le plan économique avec cette belle initiative.

Ce choix judicieux se justifie également par le fait que la Côte d'Ivoire a toujours été un fervent défenseur de l'intégrité territoriale du Royaume et a toujours apporté un soutien, sans faille, au Maroc dans toutes les instances régionales et internationales en vue de son recouvrement définitif.

Trait d'union économique majeur entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, la région de Dakhla-Oued Eddahab est une région de nos provinces du Sud dont les potentialités économiques sont immenses, a enchaîné M. Kettani, relevant que le développement que connaît cette région, dont les investissements se chiffrent en milliards de dollars, n'aurait jamais pu voir le jour sans la sollicitude particulière dont SM le Roi Mohammed VI entoure l'ensemble des provinces du Sud, et la forte adhésion, pleine et entière, des populations marocaines vivant sur ces terres ancestrales aux projets de leur pays comme en témoigne avec éloquence, le plus fort taux de participation aux scrutins électoraux nationaux et locaux, à l'échelle du Royaume.

"Votre excellence initiative de ce jour nous rapproche de la réalité, tant économique que politique ou sociale de cette belle région de nos provinces du Sud, et nous incite et nous invite à nous y rendre rapidement pour appréhender les réalités du terrain et aussi inciter les investisseurs de Côte d'Ivoire à venir profiter des opportunités importantes que vous avez brillamment mises en exergue", a souligné le diplomate marocain.

Pour sa part, le président de la CACS, Abdelmonaim Faouzi, a relevé que la décision de lancer les Africa Executive Meeting à Abidjan traduit pleinement la place de choix que le Maroc accorde à la Côte d'Ivoire dans les relations économiques et politiques qui le lient avec ses partenaires sur le Continent, poursuivant que la présence active des entreprises marocaines et le volume croissant des échanges met en perspectives une connexion entre deux hubs économiques à fort potentiel qu'il s'agit de fertiliser et de revendiquer.

Le Maroc à travers ses régions du Sud, qui sont ses portes naturelles vers les zones économiques ouest-africaines et, dans l'autre sens, les portes de ses dernières vers le Royaume et au-delà, s'est activé depuis une dizaine d'année à développer des infrastructures structurantes pour servir de leviers transformation de ce potentiel, a-t-il avancé.

Il a rappelé par la même occasion que la région de Dakhla-Oued Eddahab accueille jusqu'à ce jour neuf représentations diplomatiques consulaires sur les dix ouvertes par les pays de la CEDEAO dans les provinces du Sud marocain.

La région de Dakhla-Oued Eddahab est une destination pour l'écotourisme, les soins médicaux et la formation sans oublier ses secteurs phares que sont le commerce et la logistique, a mis en avant M. Faouzi, expliquant que "c'est forte de ces atouts et renforcée en tant que triple Hub que la région de Dakhla-Oued Eddahab vient faire la promotion de ses opportunités d'investissement devant les opérateurs ivoiriens, avant de leur dérouler le tapis rouge dans un prochain rendez-vous à Dakhla".

La rencontre a été marquée aussi par un exposé présenté par un responsable du Centre régional d'investissement (CRI) dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, la remarquable dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab dans les différents domaines, les grands projets d'infrastructures pour connecter le territoire et libérer son potentiel, les opportunités d'investissement dans cette région et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques, ainsi que le rôle et missions du CRI.