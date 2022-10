Togo: Les dépenses étendues au-delà des prévisions initiales

Face à l'inflation, le gouvernement a pris des mesures en faveur du pouvoir d'achat des togolais. La loi de finances rectificative exercice 2022 mise sur la table de l'assemblée nationale depuis un moment a été adoptée à l'unanimité par les députés.

C'était ce jeudi 20 octobre 2022, au cours de la troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 présidée par Yawa Digbodi Tsègan.

La loi de finances rectificative 2022, est projetée à 1 875,8 milliards de francs CFA en dépenses et en recettes contre 1 779,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initialement promulguée le 31 décembre 2021 , soit une hausse de 5,4%.

En présence du ministre de l'économie et des finances Sani Yaya et son collègue des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, Christian Trimua, les dépenses budgétaires, ont connu une hausse de 12,7 % en de 1 330 milliards de francs CFA pour atteindre les 1 498,4 milliards de francs CFA dans le nouveau budget.

La révision du budget initial se justifie par plusieurs facteurs à notamment l'évolution de la conjoncture socio-économique et financière internationale et nationale.

"La révision des prévisions budgétaires est rendue nécessaire par la conjoncture économique peu favorable (... ) associée à la nécessité de prendre en compte des dépenses nouvelles pour protéger le pouvoir d'achat des ménages et notamment les couches les plus vulnérables ainsi que le réajustement de certaines dépenses à l'issue du suivi régulier de leur niveau d'exécution en Conseil des Ministres et de l'évaluation à fin Août 2022", a expliqué le ministre Sani Yaya, saluant le vote de cette loi.

C'est une initiative salutaire pour les députés togolais qui estiment qu'elle intervient dans un contexte de vie chère lié à la hausse de prix de l'énergie, des engrais et des produits d'importation en général, au niveau international.