Tunisie: Gouvernance électronique - L'échange électronique des données entre les structures de l'Etat et leurs usagers désormais possible

Tunis — L'échange électronique de données entre les structures publiques et leurs usagers et intra structure est désormais possible, à partir d'aujourd'hui, 21 octobre 2022, a annoncé, vendredi, le ministère des Technologies de la communication.

Le lancement de ce service vient concrétiser le Décret gouvernemental du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et intra structure.

En vertu de ce décret, les Tunisiens sont aptes désormais à obtenir un mail électronique officiel pour communiquer de manière sécurisée et réagir rapidement avec les parties gouvernementales ainsi que les entreprises publiques.

L'objectif est d'instaurer un mécanisme d'échange électronique officiel des données entre les structures publiques et les opérateurs, d'améliorer les services destinés au citoyen, en fournissant un moyen de communication officiel d'envoi et de réception des documents et des notifications détaillés sur les services administratifs qui remplacent ou complètent les SMS.

Il s'agit également, de garantir un échange sécurisé recommandé des courriers électroniques avec la possibilité de vérifier immédiatement, la réception, et de renforcer la souveraineté numérique nationale, à travers un système de correspondance, un fournisseur de services et des distributeurs ainsi qu'une adresse IP qui protègent les documents officiels et les données personnelles.

La nouvelle adresse électronique est composée d'un identifiant du citoyen, suivi du nom de l'adresse IP national tunisie.tn@. Pour ouvrir un compte électronique relatif au citoyen, il y a lieu d'entrer à travers le portail du citoyen en utilisant l'identité numérique, a précisé le ministère.

La Tunisie compte parmi les premiers Etats à l'échelle international qui instaure un courrier électronique officiel pour le citoyen permettant d'échanger des correspondances officielles avec l'administration.

Amal