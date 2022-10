Tunisie: Le CNCI abritera un atelier dédié au documentaire animé par une experte de l'American Film Showcase

Tunis — Un atelier dédié au film documentaire sera organisé, du 14 au 18 novembre, par une experte de l'American Film Showcase (AFS), au siège du Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI), à la Cité de la Culture.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le CNCI, l'Ambassade des Etats-Unis en Tunisie et l'American Film Showcase qui est le premier programme de diplomatie cinématographique américaine du Département d'Etat américain.

L'AFS est financé par le Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) du Département d'État des États-Unis et produit par la School of Cinematic Arts (SCA) de l'Université de Californie du Sud. En partenariat avec les ambassades américaines, ce programme organise, chaque année, des projections, des ateliers et des masters classes dans plus de 60 pays.

L'appel à participation lancé, vendredi 21 octobre, se poursuivra jusqu'au 2 novembre prochain, annoncé le CNCI. Les projets de binômes réalisateur/producteur ou d'individus qui développent un long-métrage documentaire sont éligibles à cet atelier.

La formation sera assurée par Claire Aguilar qui est une productrice de documentaires maintes fois primée et directrice de la programmation à l'International Documentary Association. Les projets de films seront présentés devant un jury de professionnels du 7 ème art américain et des certificats seront remis aux participants.

Rappelons que le CNCI abritera également une série de conférences et rencontres sur les métiers des VFX prévue du 14 au 25 novembre 2022, et ce dans le cadre de "Fulbright specialist program" qui fait partie du plus grand programme Fulbright.

Créé en 2001 par le Département d'Etat des Etats-Unis (Bureau des affaires éducatives et culturelles - ECA), ce programme associe des universitaires et des professionnels américains hautement qualifiés à des institutions d'accueil à l'étranger pour partager leur expertise, renforcer les liens institutionnels, perfectionner leurs compétences, acquérir une expérience internationale et en apprendre davantage sur d'autres cultures tout en renforçant leurs capacités dans leurs établissements d'accueil à l'étranger.

John McIntosh, éducateur dans le domaine des images, de l'animation et des effets visuels, animera les prochaines rencontres qui sont dédiées aux professionnels, enseignants, étudiants des métiers de l'animation, de 3D et des VFX, professionnels du cinéma, et tous ceux qui travaillent en rapport avec les effets spéciaux.

" VFX : Passé, présent et futur, vers une structuration du secteur des VFX en Tunisie", est le thème central de ce rendez-vous dont l'objectif principal est de lever les zones d'ombre sur ce secteur complexe mais riche en opportunités afin de contribuer à sa structuration en Tunisie.