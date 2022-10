Guinée: Labé_EDG cause des désagrements à une restauratrice

Dame Bah Mariam détentrice du restaurant Las Vegas situé à Ndiolou dans le quartier Pounthioun a eu dans la journée du mercredi en maille à partir avec l'antenne locale d'EDG.

Tout est parti d'une erreur des agents verificateurs qui ont débarqué au restaurant de la dame à son insu.

< J'ai pris le premier taxi et suis venu avec le document exigé mais elle avait coupé, alors je suis allé au siège et j'ai demandé à voir le directeur à qui j'ai expliqué le scénario, lui aussi a demandé avoir la preuve que je lui ai remise,après vérification, il a reconnu que je ne devais rien mais a demandé que je prépare 30.000 pour qu'un stagiaire aille remettre l'alimentation, j'ai dit que je ne payerai pas la somme là vu que je ne dois rien au service, il m'a dit que ces jeunes qui ne sont pas pris en charge, c'est leur seul moyen de gagner de l'argent et que si je ne paye pas, le courant ne sera pas remis, pour ne pas perdre le contenu de mon frigo, j'ai accepté de payer. Sur le chemin en compagnie du stagiaire nous avons croisé le pick up d'EDG, dame Kadiatou Baldé s'est arrêtée et a appelé le garçon qu'elle a menacé, il est venu me dire d'aller régler ça à la direction,que lui ne veut pas de problèmes. Je suis revenu voir le directeur, et lui ai expliqué, il a fait appeler la dame qui a refusé de se présenter au motif qu'elle est malade, en lieu et place, une autre dame est venue faire un faux témoignage et le directeur l'a cru... >.

Non satisfaite, dame Bah Mariam s'est rendu au commissariat pour porter plainte, elle l'a fait et quand le commissaire a appelé la dame pour l'informer, elle a dit au téléphone qu'elle terminait sa plainte aussi et sur cette seule base, elle a été placée en garde à vue.

Joint au téléphone, la direction d'EDG a souhaité ne pas se prononcer sur la question.

Pour l'heure, Dame Bah Mariam est injustement sevré de son electricité, a dû faire la garde à vue alors que la protagoniste se la coule douce sans inquiétude aucune.