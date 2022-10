Seychelles: Vijay Construction perd son appel devant un tribunal des Seychelles, EEEL demande une indemnisation de 33 millions d'euros

La Cour d'appel des Seychelles a rejeté vendredi l'appel de Vijay Construction et a confirmé la décision de la Cour suprême dans son intégralité et a ordonné à Vijay de payer le coût du litige à Eastern European Engineering Limited (EEEL).

Vijay avait fait appel de la décision de la Cour suprême rendue par la juge Ellen Carolus, qui a statué le 30 juin 2020, pour que Vijay paie EEEL conformément à une ordonnance d'un tribunal britannique de 2015.

Les questions qui se sont posées devant la Cour suprême puis devant la Cour d'appel étaient de savoir si lesdites ordonnances de la Haute Cour d'Angleterre étaient en fait des jugements au sens du Reciprocal Enforcement of British Judgments Act (REBJA). Deuxièmement, ils ont examiné si l'exécution des ordonnances serait juste et pratique et conforme à l'ordre public des Seychelles.

Selon le rapport du tribunal, dans une décision unanime vendredi, les trois juges indépendants - les juges Winston Anderson, William Young et Carl Singh - n'ont pas été convaincus par les arguments présentés par l'équipe juridique de Vijay et ont convenu avec la décision du juge Carolus que les ordonnances étaient des jugements tels que définis par la REBJA.

Deuxièmement, ils se sont appuyés sur ce que d'autres tribunaux ont dit en ce qui concerne les moyens de défense contre l'enregistrement des jugements étrangers et troisièmement, ils n'ont pas non plus conclu qu'EEEL remettait en cause la même affaire que celle défendue par Vijay.

S'adressant aux médias après l'affaire, Basil Hoareau, le représentant d'EELE, s'est dit satisfait du jugement.

" D'après ce que m'a dit mon client, Vijay devra payer à EEEL plus de 33 millions d'euros, compte tenu des intérêts courus sur la base de ces commandes ", a déclaré Me Hoareau.

Bernard Georges, qui représentait Vijay Construction, s'est dit déçu de la décision.

"Je suis déçu principalement parce que la Cour d'appel, depuis 2017, avait déclaré qu'une sentence arbitrale ne peut pas être appliquée aux Seychelles, alors maintenant il semble que si vous ne pouvez pas obtenir un jugement aux Seychelles, tout ce que vous avez à faire est d'aller à l'étranger et obtenez une indemnité en votre faveur et il sera applicable aux Seychelles ", a déclaré Me. Georges.

Il a précisé que les indemnités à verser ne devraient pas atteindre 33 millions d'euros comme l'affirme Me- Hoareau.

Me. Georges a ajouté que la prochaine étape consiste à s'asseoir avec son client et à voir comment régler au mieux l'affaire avec les représentants d'EEEL.

Vijay Construction est l'une des plus grandes entreprises des Seychelles, entreprenant actuellement plusieurs projets de construction.

Différend de longue date sur un projet de construction

L'affaire concerne l'embauche de Vijay Construction par EEEL pour réaliser les travaux de construction de l'hôtel Savoy en 2011 à travers six contrats. Chacun des six contrats comportait des clauses d'arbitrage similaires, qui prévoyaient que tout différend, désaccord ou réclamation serait réglé par arbitrage à Paris.

La société a déposé une demande d'arbitrage en septembre 2012 devant la Chambre de commerce internationale de Paris et a reçu une décision d'arbitre unique en novembre 2014.

Les frais encourus par Vijay Construction pour rompre le contrat n'ont jamais été payés en partie parce que la sentence n'était pas exécutoire jusqu'à ce que les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, deviennent partie à la Convention de New York de 1958 plus tôt cette année.

En novembre 2020, la Cour constitutionnelle des Seychelles a rejeté l'affaire Vijay Construction contre l'EEEL au motif que l'affaire avait déjà été traitée devant un tribunal compétent.