Egypte: "Cairo bike" est le début de l'application d'un nouveau mode de transport propre en Egypte

Le projet "Cairo bike" connait le début de l'application d'un nouveau système reposant sur l'utilisation des moyens de transport propres et alternatifs en Egypte, a déclaré jeudi le premier ministre, Moustafa Madbouly.

Dans ce contexte, il s'est réjoui du lancement de la première phase de ce projet, d'autant plus que l'Etat oeuvre à encourager les jeunes et les diverses catégories de la société à réduire l'utilisation des véhicules particuliers afin de limiter les embouteillages, en fournissant ainsi un moyen de transport sûr et approprié.

M. Madbouly a tenu ces propos à l'inauguration de la 1ère phase du projet "Cairo bike", premier système public de vélos en libre-service (VLS) en Egypte, mis en œuvre en coopération entre le gouvernorat du Caire, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et la Fondation suisse Droso

Ce projet est basé sur la promotion de l'utilisation des vélos dans différentes régions de la capitale, d'autant plus que le lancement de ce projet aujourd'hui coïncide avec le lancement de la COP 27, prévue après quelques jours en Égypte, a indiqué M. Madbouly.

Le PM a exprimé ses remerciements à tous les partenaires au développement concernés ayant contribué à cet important projet et au gouvernorat du Caire pour l'adoption de ce projet.

Ce projet, a-t-il poursuivi, va entraîner un changement moderne dans les moyens de transport surtout après l'achèvement de toutes ses étapes, ce qui améliorera la qualité de l'air et de la vie et constituera une expérience unique pour les citoyens.

À la fin , M. Madbouly a pris une photo-souvenir avec entre autres les partenaires au développement, les responsables du projet "Cairo bike", le ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Assem Al-Gazzar et le Gouverneur du Caire, Khaled Abdel Aal,en sus d'un certain nombre d'ambassadeurs.