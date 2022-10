Cote d'Ivoire: Infrastructures socio-éducatives- Plusieurs chantiers lancés dans le District d'Abidjan

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé ce samedi 22 octobre 2022 à Abobo, au lancement des travaux de construction de Piscines dans le District Autonome d'Abidjan, d’un coût de plus de 16 milliards de Fcfa et d'un Garage-école à Abobo d’une valeur de 400 millions de Fcfa. A-t-on appris de sources officielles ce samedi à Abidjan ; la capitale économique ivoirienne.

La source ajoute que l’offre d’infrastructures publiques de natation sera bientôt enrichie de cinq nouvelles Piscines aux normes internationales, grâce à la volonté du Chef de l’État Alassane Ouattara. Il s’agit des Piscines semi-olympiques de Koumassi (3911 m2), de Yopougon (5200 m2), d’Attécoubé (3461 m2) et des Piscines olympiques de Marcory-INJS (4632 m2) et d’Abobo (6750 m2).

Le lancement des travaux de construction de ces Piscines dans le District Autonome d'Abidjan s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental « Aisance aquatique » piloté par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Il a été marqué par la pose, ce jour, de la première pierre de la Piscine olympique d'Abobo.

La Piscine olympique d'Abobo, qui « sera la plus grande du pays », bénéficiera d’un bassin qui s’étend sur 50m de longueur, 25m de largueur et 2,5m de profondeur. Un gradin de 300 places assises y est prévu, ainsi qu’une piscine ludique, des boutiques, un espace de fitness et des salles de sport, des bureaux et des salles de réunions.

Le Chef du gouvernement a encouragé les populations à la natation. « C’est important d’avoir des piscines. Et la natation est le sport le plus complet. Son avantage, c’est qu’elle peut être pratiquée à tout âge, et elle permet de maintenir le corps en bonne santé », a-t-il rappelé.

Quant au Garage-école d'Abobo, établissement qui regroupe une école et un garage sur un site unique, il sera bâti sur une superficie de 2 ha. C’est le garage pilote pour la formation professionnelle en mécanique Auto. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme « École de la deuxième chance (E2c) ».

À en croire Patrick Achi, « pas besoin de diplôme pour intégrer l'établissement ». « Ceux qui ont abandonné les études pour des raisons quelconques et toutes les personnes intéressées par la mécanique générale, l’électricité auto, la tôlerie, la peinture auto, la révision générale des véhicules, la climatisation et la recherche de pannes, peuvent venir s’y faire former et entrer dans la vie active », a-t-il appelé.

L’objectif du Garage-école, a-t-il expliqué, est d’abord de former les mécaniciens actuels, afin qu’ils apprennent à réparer les nouveaux modèles de voitures.

Selon le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Koffi N'Guessan, il est envisagé d’accueillir au sein du Garage-école d'Abobo, des cohortes de 50 jeunes par session de formation pour des durées de 4 mois, soit près de 150 à 200 jeunes formés à la mécanique auto et aux métiers connexes chaque année.

« La formation sera sanctionnée par un Certificat de qualification professionnelle (Cqp) puis par la suite, les bénéficiaires pourront poursuivre des enseignements pour obtenir un Certificat d'aptitude professionnel (Cap) et un Brevet de technicien en mécanique auto », a-t-il conclu.