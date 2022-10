Madagascar: Football / Ligue des champions - Tsara Mandroso Boeny qualifié

Le club champion de Boeny, Tsara Mandroso Formation valide son ticket pour la poule des As après un parcours sans faute de quatre victoires en autant de matches. Les Majungais confirment leur position de leader du groupe A à Toama-sina avec un cumul de 12 points après leur quatrième succès d'hier face à l'AS St Pierre Alaotra mangoro (1-0). Cette dernière se trouve à la troisième position provisoire avec 7 unités au compteur.

L'ASA Diana occupe pour sa part la seconde place avec 10 points après trois victoires et un match nul. L'équipe de Diana s'est imposée lors de la quatrième journée, 3 à 2 contre le FC Zoara Vakinankaratra. La victoire par forfait du club cham-pion d'Analamanga, Disciples Fc face à FC Ridwane Analanjirofo qui s'est retiré définitivement du tournoi n'est plus suffisante pour le propulser à la prochaine étape. Les trois rencontres et trois matches nuls ont marqué la quatrième journée du groupe B à Fianarantsoa. Score nul et vierge entre AS Comato Atsimo andrefana et CF Tana FC Analamanga d'une part, et même score pour le duel entre Relais Sport Haute matsiatra et FC Real Menabe.

FC Menarandra Androy et FC Zanagasy Vatovavy Fitovi-nany se sont également séparés sur le score de un partout. À l'issue de la quatrième journée, trois clubs à savoir Relais FC, AS Comato et CF Tana FC comptent tous 7 points. Les quatre équipes qualifiées, les deux mieux classées par groupe seront connues ce dimanche, la cinquième et dernière journée de la deuxième phase de la ligue des champions.