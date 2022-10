Madagascar: Basketball / Road to Bal - Le COSPN qualifié pour l'élite 16

La route vers l'élite 16, du 16 novembre en Afrique du Sud, a été déjà tracée pour le COSPN avec la première victoire acquise contre Djabal Basket des Comores hier. Il a été 17 heures lorsque le match opposant COSPN contre Djabal Basket a démarré pour les phases qualificatives du Road to BAL joué au palais des sports de Mahama-sina. Le Djabal Basket a ouvert le score par le numéro 13 Said. L'Américain du COSPN Langston Rashawn a répondu par un tir à 3 points. Après 3 minutes de jeu, le coach de Djabal Basket a demandé son premier temps mort. Le score a été de 16-7 pour les protégés de Richardin Ratsitokana, assistant coach du COSPN.

La bande à Livio a essayé le tir à 3 points mais elle a raté toutes les tentatives. C'est n'est que partie remise car après 7 minutes de jeu, les basketteurs du COSPN ont mené de 23-11, puis 26-14. Huit joueurs du COSPN ont tous marqué et Ricky, Livio et Jino sont à quatre points chacun à la fin du premier quart temps. Le deuxième quart temps a débuté à 17 heures 21 minutes. Livio mène en tant que meilleur marqueur du match avec ses 6 points.

Après trois minutes de jeu, Richardin Ratsitokana a demandé son premier temps mort, le score a été de 30-21. Avec un Livio en bon meneur de troupe, il a multiplié des gestes techniques très appréciés du public acquis à la cause du COSPN. A une minute de la fin du deuxième quart temps, COSPN mène 50-35. Ricky le numéro 5 du COSPN devient le meilleur marqueur sur le terrain avec ses 10 points. Le score à la pause a été de 54-35.

Le troisième quart temps a démarré à 17heures 53 minutes avec un COSPN très dominateur. Langston Rashawn a scoré avec un tir à trois points en l'espace de deux possessions. Après 3 minutes de jeu, les protégés de Samy Olivier Harison ont creusé l'écart avec un score de 63-40. Les basketteurs de Djabal basket ne font que constater la supériorité technique des Malgaches.

Livio en double double

À partir de là, il n'y a plus de suspens. Les joueurs de COSPN sont libérés de toute pression et ils ne font que du spectacle. Les deux premiers quarts temps leur servent de jauge pour évaluer le niveau de leurs adversaires. A 2 minutes 57 secondes de la fin du troisième quart temps, COSPN a écopé ses cinquièmes fautes d'équipe. Livio est devenu le meilleur marqueur sur le terrain avec ses 13 points et le score à la fin du troisième quart temps a été de 76-46.

Le quatrième quart temps n'est que du spectacle. Jerry, le jeune Ankoay du COSPN a marqué ses 2 premiers points du match. À six minutes de la fin du match, les basketteurs du COSPN ont mené de très loin avec un score de 88-51. À quatre minutes de la fin du match, quelques spectateurs scandent 100 points, 100 points. Leurs souhaits ont été exaucés par Livio avec un score de 102-56. Le score final a été de 110-58, avec Elly comme meilleur marqueur du match (24 points) suivi de Livio en double double, 19 points et 19 rebonds et Langston Rashawn en 18 points.

Après le match, coach Deda ou Jean de Dieu Randrianarivelo du COSPN a expliqué que " c'est un match facile et aucun suspense jusqu'à la fin de la rencontre. Mes joueurs ont poussé par l'envie de bien faire au premier et deuxième quart temps, avec vitesse et précipitation, nous avons perdu beaucoup de balles. Nous avons rectifié pour les deux quart temps restants et la victoire est là. Pour la rencontre du dimanche, nous essayerons de chercher la victoire ". Pour Said, joueur du Djabal Basket, il a affirmé que " nos adversaires sont supérieurs techniquement. Nous sommes venus ici pour apprendre et nous avons joué et avons réussi à marquer des points importants ".