Madagascar: Invest in Madagascar - Ministres, responsables de projet et industriels au front

Comme son nom l'indique, le panel "Invest in Madagascar", a été consacré à la Grande île au forum d'investissement de Casablanca. Ici, la tribune a été mise à disposition de ministres, de responsables de projet et d'industriels.

Tous au front. Andry Rajoelina, président de la République, l'a souligné lui-même. Une forte délégation malgache a pris part au Choiseul Africa business forum de Casablanca. Dans la liste figurent deux membres du gouvernement, des responsables projets, des banquiers et des industriels. Outre les échanges impromptus, certains ont été les panélistes du "Invest in Madagascar".

Le chef de l'État s'est évertué à vanter les mérites de Madagascar comme terre d'investissement, mais ceux qui ont été à la tribune du panel consacré à la Grande île l'ont fait tout autant. "Aujourd'hui, plus que jamais, Madagascar est une chance (... ) car ce pays, 4e plus grande île au monde, est en train de construire son autosuffisance (... ) puisqu'il s'agit d'un des rares pays où l'industrialisation est à construire", déclame Hasnaine Yavarhoussen, directeur général du groupe Filatex.

Pour les panélistes malgaches, le fait que la Grande île soit à l'honneur au forum Choiseul témoigne de l'attractivité retrouvée du pays. Il a été noté que la présence du locataire d'Iavoloha à l'événement "est un signal fort de la volonté étatique de travailler avec le secteur privé". Durant le panel "Invest in Madagascar", le potentiel d'investissement qu'offre la Grande île, avec une démographie dynamique et une population formée qui apprend vite, a été une nouvelle fois souligné.

"Madagascar dispose de ressources humaines très compétentes et très formées. La preuve, il y a des industries qu'au Maroc, nous ne savons pas faire", affirme Amine Bouabid, administrateur directeur général du Groupe Bank of Africa, qui est marocain. À ce titre il lance, "en tant que Marocain, si je vais à Madagascar, il y a un terrain à prendre pour la transformation du marché local et l'exportation".

Rassurer

Sur la question des ressources humaines, Christophe Dabezies, fondateur et président de Rova Caviar, renchérit, "Madagascar est excessivement fin dans la qualité du travail. Il y a une vitesse d'apprentissage hors du commun. (... ) En résumé, Madagascar est la belle au bois dormant qui vient de se réveiller". Le potentiel de Madagascar a aussi été souligné par Zdenek Metelak, directeur général de Société générale Madagascar, en affirmant la disposition des banques à accompagner les investisseurs.

L'accent a aussi été mis sur les possibilités en matière d'agri-business. "On doit nourrir vingt-six millions d'habitants, nous sommes très loin de l'autosuffisance alimentaire. (... ) Il y a de la place. Nous sommes prêts à mettre à votre disposition les matières premières, à vous de mettre en place vos usines. Nous travaillerons ensemble pour nourrir les vingt-six millions d'habitants d'abord, et conquérir les marchés", indique Valérie Zafindravaka, secrétaire exécutif du programme Fihariana.

Le potentiel de l'industrie digitale a, du reste, été mis en avant par Ranto Andriambololona, PDG de Hairun Technology. Une entreprise qui œuvre dans le digital, dont le fond de départ a été de 50 000 dollars, et qui fait un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars actuellement. Le tourisme n'est pas en reste. "La chance que nous avons à Madagascar est que nous avons pratiquement toutes les activités touristiques. Nous allons diversifier notre offre et ouvrir le marché à ceux qui veulent investir dans les différentes niches", explique Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme.

En matière de tourisme, la Grande île veut, par exemple, ouvrir cinq hôtels "all-inclusive", en collaboration avec des investisseurs privés. Pour rassurer les investisseurs, Josielle Rafidy, directrice générale de l'Economic development board of Madagascar (EDBM), s'est appliquée à rassurer l'environnement et l'accompagnement en termes d'investissement et de création d'entreprise dans le pays. "Madagascar dispose d'une loi qui permet de mobiliser les investissements dans un cadre très précis de partenariat public-privé", indique-t-elle notamment.