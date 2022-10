Madagascar: Hôtellerie et restauration - La solution de production d'eau saine OPURE lancée par IEM

Une technologie 100% écologique. C'est ainsi que la société IEM - spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements médicaux et de laboratoires - présente la marque OPURE qu'elle a lancée à l'occasion d'une cérémonie organisée, hier, au Kudeta Anosy. Un lancement qui s'adresse directement aux membres de la FHORM (Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar), d'après ses promoteurs. " OPURE est directement inspirée de la nature.

En effet, le soleil est reconnu depuis toujours pour son effet assainissant sur l'eau grâce aux rayons ultra violets. Ces rayons UV ont la capacité d'inactiver instantanément les micro-organismes contenus dans l'eau, les empêchant de survivre. C'est cette propriété des UV, associée à un système de filtration, qu'OPURE utilise pour désinfecter l'eau. Une approche qui doit séduire les hôteliers et les restaurateurs souhaitant réduire leurs impacts sur l'environnement ", ont-ils soutenu lors de la présentation. Outre les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les ménages et les industriels peuvent également utiliser OPURE, pour avoir une eau débarrassée des impuretés, microbes et autres bactéries, selon les représentants d'IEM.