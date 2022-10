Madagascar: Basket / Road BAL - Cospn étrille Djabal des Comores

Les basketteurs du COSPN ont validé leur ticket pour l'Élite du Basket Africa League, hier, au Palais des Sports de Mahamasina.

Bon début. Les policiers se sont imposés face aux Comoriens du Djabal sur le score éloquent de 110 à 58. Guy Randrianandrasana et consorts étaient tout simplement un cran au-dessus. Dès l'entame de la rencontre, les Malgaches ont annoncé la couleur et ont dominé de la tête et des épaules leurs adversaires dans tous les secteurs du jeu. A la fin du premier quart-temps, le score était de 26 à 14 en faveur des Malgaches. " Nous réussissons dans tous les secteurs. Les Comoriens perdent souvent le ballon ", a déclaré Livio Ratianarivo.

A la mi-temps, la police nationale cartonnait avec 19 points d'écart, 54-35. A la reprise, Djabal des Comores n'arrivait pas à concrétiser ses offensives et beaucoup de balles ont été interceptées par les policiers bénéficiant d'une bonne condition physique. La machine malgache semble bien appliquée et surtout déterminée dans les contres attaques et les shoots à 3 points. Elly Randriamampionona auteur de 24 points appuyé par Livio avec 19 points et l'Américain, Langston avec 18 points malmènent les Comoriens sur le parquet du Palais des Sports de Mahamasina.

Lors du troisième quart-temps, COSPN est arrivé à marquer 22 points contre 11 points pour Djabal. Au dernier quart-temps, les champions de Madagascar, qui sont largement devant, ne se sont plus beaucoup manifestés. Cette victoire offre déjà au COSPN le premier ticket pour l'élite 16 du BAL. Le représentant malgache a droit à une pause ce jour. Ils croiseront le fer avec les Kenyans du KPA demain pour la première place. Cette affiche revêt d'une petite finale. Mais avant cela, les joueurs kenyans rencontrent, ce jour, les Comoriens.