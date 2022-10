Madagascar: Fifa World Cup 2022 - Diffusion en intégrale par Blueline TV

Une bonne nouvelle pour les passionnés de football.

" Blueline TV va diffuser officiellement l'intégralité de la FIFA World Cup 2022 qui se déroulera du 19 novembre au 20 décembre 2022 au Qatar grâce à l'intégration des quatre chaînes New World Sport 1234 dans ses bouquets. Cela fait suite à la demande de notre clientèle ", a annoncé David Ratsimbazafy, le directeur Marketing de Blueline, lors d'une conférence de presse, hier à son siège à Andranobevava. En effet, " nous avons acquis les droits de diffusion et de retransmission des 64 matchs de la coupe du monde au Qatar, organisée par la FIFA, et ce, sur tout le territoire national. Cette diffusion en direct se fera ainsi via Blueline TV et l'application Izy.tv by Blueline, depuis les cérémonies d'ouverture jusqu'à la clôture. Les highlights et les replay ne sont pas en reste. Il faut savoir que seul le groupe New World TV a obtenu, jusqu'à ce jour, les droits de diffusion de cette Coupe du monde sur toute l'Afrique Subsaharienne francophone ", tient-il à préciser.

Autre avantage

En outre, " tous les passionnés du ballon rond, éparpillés dans toutes les régions de l'île pourront profiter du Mondial de football, n'importe où et n'importe quand par le biais de l'application Izy.tv. Il suffit d'avoir une connexion internet, pour ce faire. Par ailleurs, les téléspectateurs ont un autre avantage : ils peuvent visionner différents matchs sur trois écrans, et ce, pour un seul abonnement mensuel ", a déclaré David Ratsimbazafy. Il faut savoir que les chaînes New World Sport diffusent tout au long de l'année les grands championnats de la FIFA et des grandes ligues internationales. " Nous diffusons actuellement la Coupe du monde féminine U17 ", a-t-il conclu.