Madagascar: Vangaindrano - L'association " Jamais mort " au chevet des sinistrés

Après l'incendie qui s'est produit à Ankaraoka, dans le fokontany de Manombo dans la commune urbaine de Vangaindrano, ce 20 septembre, l'association " Jamais mort ", dirigée par son président, Sylvestre Mahavitara, est parmi les premières à être venus au chevet des sinistrés.

Avec 35 maisons réduites en cendre et 155 familles sinistrées, cet incendie se trouve au premier rang des incidents qui ont marqué l'histoire de cette ville de la région Fitovinany. Ce qui a conduit Sylvestre Mahavitara, en tant que fils du district de Vangaindrano, à se rendre dans le quartier et à aider ces personnes. En effet, 10 sacs de riz, une couverture et une marmite ont été offerts à ces 155 familles. Le chef du district de Vangaindrano et des notables locaux ont assisté à cet événement. Sylvestre Mahavitara a ainsi déclaré que l'organisation qu'il dirige ne fait pas de la politique mais agit plutôt dans le domaine social.

En dehors de cela, le président de l'association " Jamais Mort " a marqué la journée d'hier en distribuant des prix aux élèves méritants des écoles publiques et privées du district de Vangaindrano. 33 élèves qui se sont distingués au niveau de la ZAP, ayant réussi le CEPE, ceux qui viennent d'obtenir le BEPC venant de 65 collèges, et ceux qui viennent de passer le Baccalauréat venant de 15 lycées ont reçu des kits scolaires tels que des cahiers, des livres et des stylos. Les trois premiers qui ont obtenu les meilleures notes ont reçu des prix spéciaux : un vélo, un ordinateur portable et une tablette, et une bourse d'étude pendant un an.

Le président national du parti AVI, Norbert Lala Ratsirahonana, ainsi que les dirigeants du parti TGV et les responsables de l'IRD sont venus assister à cet événement à Vangaindrano. Dans son allocution, le président national du parti AVI a donné sa bénédiction à ces étudiants méritants. Il a souligné que l'éducation est le meilleur héritage et il a encouragé les enfants à faire tout leur possible à cet égard.