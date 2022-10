Ile Maurice: Trafic de bois de santal blanc - Un business lucratif pour les voleurs

Les vols de bois de santal blanc se multiplient depuis l'an dernier. Ce bois est très prisé des voleurs car ils connaissent sa valeur. De ce fait, pour eux, il s'agit d'un business florissant.

En juin 2021, la propriété sucrière d'Altéo a rapporté à la police de Flacq le vol de 11 arbres de bois de santal blanc sur un terrain lui appartenant à Sept-Croisées, Trou-D'Eau-Douce. Ces arbres sont d'une valeur marchande de Rs 5 000.

Le 25 juillet dernier, un habitant de CrèveCoeur, âgé de 26 ans, a été arrêté à l'île d'Ambre pour vol de bois de santal blanc. Il a été pris sur le fait et arrêté par des éléments de la National Coast Guard de Poudre-D'Or et de ceux de Grand-Gaube. Il lui a été précisé qu'il commettait un délit sur une propriété de l'Etat et que le bois de santal blanc est une espèce protégée.

Le 4 octobre dernier, deux suspects ont été arrêtés par la police de Beau-Bassin pour vol de bois de santal au Jardin Balfour. Leur camionnette a été retracée grâce aux caméras Safe City et elle a été interceptée à Canot.

Un autre cas plus récent est celui d'Avinash Luchoo, entrepreneur d'une trentaine d'années, qui vient de se lancer dans le business d'exportation de bois de santal blanc.

Le 18 octobre dernier, des voleurs ont pénétré son chantier et ont fait main basse sur l'équivalent de Rs 20 millions de bois de santal blanc. La police de Goodlands a enquêté après sa plainte et il semblerait que les deux vigiles affectés à la surveillance du chantier étaient de connivence avec un gang d'une vingtaine de personnes. Trois présumés suspects ont été arrêtés jusqu'ici. Ils sont Henricot Valantin, 31 ans, un habitant de Pointe-des-Lascars, Jean Marie Daniel Babet, 43 ans, habitant Clairfonds, Vacoas, et Aniketh Bonomaully, 33 ans, habitant de L'Espérance-Trébuchet.

Le suspect Valantin a avoué que le 17 octobre, lui, Jean Marie Daniel Babet et Aniketh Bonomaully ont monté un coup afin de voler 50 tonnes de bois de santal sur un chantier à Madame Azor, Goodlands et ce, au préjudice d'Avinash Luchoo. La police est toujours à la recherche du commanditaire de ce vol. Les hommes de la Central Investigation Division soupçonnent qu'il y a réseau de trafiquants de bois de santal blanc qui opère dans l'île.

Confronté à l'accusation de complicité de vol de bois de santal blanc, le suspect Bonomaully a nié avoir conspiré avec les deux autres suspects, tout comme il a démenti avoir aidé à voler 50 tonnes de bois de santal blanc. Henricot Valantin l'a pourtant formellement identifié comme faisant partie des 20 hommes, qui se sont rendus sur le chantier à Goodlands pour emporter le bois de santal blanc. Les trois accusés sont détenus et ont comparu devant le tribunal de Rivière-du-Rempart, mercredi.

Le porte-parole d'une entreprise, qui faisait du commerce de bois de santal, nous explique pourquoi ce bois fait autant l'objet de convoitises. "Après avoir connu des vols avec violence de manière répétée, la décision de vendre le lot de bois de santal blanc que nous avions a été prise. C'est dans cette optique que l'entreprise a effectué une recherche pour trouver d'éventuels acheteurs. En juin dernier, nous avons vendu 32 tonnes de bois de santal blanc à P.R Ltd. Avant cela et par le biais d'une société d'exportation, nous avions aussi écoulé 62 tonnes auprès de ce même entrepreneur. À notre connaissance, ce bois de santal blanc a été exporté en Inde."

Il ajoute que le bois de santal blanc est une espèce protégée depuis août 2021. "Le bois de santal blanc est une plante indigène de Maurice à forte valeur commerciale de par sa teneur en huile essentielle et son usage pharmaceutique. Le bois de santal blanc atteint sa maturité au bout d'environ 14 ans."

Il rappelle que son entreprise possède tous les permis et autorisations nécessaires du département Bois et Forêts du ministère de l'Agro-Industrie pour pouvoir acheter et vendre du bois de santal blanc. Il précise que les transactions susmentionnées ont été effectuées dans la légalité.