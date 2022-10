Ile Maurice: Dubai Expo 2020 - Des dépenses mirobolantes de Rs 77 millions

Les réponses aux questions parlementaires ont apporté leur lot de révélations. Le député Ehsan Juman voulait obtenir du ministre des Finances une liste des dépenses encourues par l'Economic Development Board durant la Dubai Expo 2020 qui s'est tenue d'octobre 2021 à mars 2022.

Dans sa réponse écrite, le ministère des Finances a soumis une liste de dépenses qui s'élève à Rs 76,8 millions entre 2019 et mai 2022. Les dépenses courantes entre 2019 et 2021 étaient de Rs 12,5 millions et de Rs 64,2 millions pour l'année financière 2021-2022.

La liste comprend les billets d'avion et l'assurance qui sont de Rs 1,99 million, les per diem et dépenses courantes qui étaient de Rs 2,6 millions, les allocations journalières qui étaient de Rs 3,5 millions et les autres allocations de Rs 3,3 millions. Les frais d'hôtels et la réservation de l'appartement à l'Expo ont coûté à l'État Rs 1,9 m et Rs 2,2 millions respectivement. Le Pavillon de Maurice sur l'Expo a coûté à l'État Rs 19 millions et Rs 10 millions pour des frais liés à la Dubai Expo. Les parrainages obtenus, quant à eux, s'élèvent à Rs 17 millions. Alors que les cadeaux faits par le comité d'organisation ont coûté Rs 1,2 million.

Il faut noter que les dépenses pour les billets d'avion et per diem du ministre de tutelle ne s'y trouvent pas. D'ailleurs, les dépenses pour le déplacement des ministres vers Dubaï ne sont pas détaillées.

Les voyages, les déplacements des ministres et d'autres acteurs économiques ont fait polémique car les retombées ont été limitées pour ce qui est d'attirer les investisseurs.