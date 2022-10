Sénégal: Certification des agents de sureté des aéroports en imagerie radioscopique - L'ANACIM, première à se doter du logiciel LOGYX Certification en Afrique

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) s'est doté du logiciel LOGYX Certification, pour la digitalisation de la certification des agents de sûreté des aéroports du Sénégal en imagerie radioscopique.

"L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) vient de faire un pas de plus dans la digitalisation de ses procédures en matière de certification des agents de sûreté des aéroports du Sénégal. En effet dans le cadre du partenariat avec la Cellule régionale d'Assistance à la Sûreté pour l'Aviation Civile (CRASAC) basée à l'Ambassade de France au Sénégal, l'ANACIM a acquis le simulateur d'images radioscopiques de type LOGYX pour la certification des opérateurs en imagerie radioscopique", lit-on dans un communiqué de presse de l'ANACIM, reçu à Sud Quotidien hier.

Cet outil dont l'ANACIM est la "première" à acquérir en Afrique, a été installé et réceptionné, hier vendredi, au siège de l'agence de météorologie. "La plateforme de certification LOGYX repose sur une architecture 100% web qui permet un accès simple et sécurisé à un processus de certification des personnels aéroportuaires, depuis l'inscription jusqu'à l'édition d'un diplôme (en cas de succès à l'examen). Le système installé dans les locaux de l'ANACIM a été officiellement réceptionné ce vendredi 21 octobre 2022 par le Directeur Général de l'ANACIM, Sidy Gueye et le Chef de la Cellule Régionale d'Assistance à la Sûreté pour l'Aviation Civile (CRASAC) basée à l'Ambassade de France au Sénégal, Nathalie Dellali", précise-t-on dans le document.

Et la source de souligner que l'ANACIM est, au Sénégal, l'Autorité Compétente pour organiser l'examen national de certification des agents de sûreté aéroportuaire. "Chaque année, en application des dispositions internationales et nationales relatives à la formation des agents chargés de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans les aéroports, l'ANACIM à travers la Direction Sûreté et Facilitation, assure la certification des centaines d'agents d'inspection/filtrage de structures diverses comme TSA, EAS, HAAS, AMARANTE entre autres. Aujourd'hui (hier, ndlr) des agents de Teranga Sûreté Aéroportuaire (TSA) ont fait le déplacement à l'ANACIM pour les besoins de la démonstration."

Selon le texte, les agents de la Direction Sûreté et Facilitation qui sont formés lors du processus d'installation pour l'utilisation du logiciel ont reçu leur attestation à la cérémonie de réception officielle de l'outil. "Le Directeur Général de l'ANACIM a souligné que le projet de construction du nouveau siège de l'ANACIM prend en compte l'amélioration du cadre de formation, de certification du personnel aéronautique du Sénégal", conclut la même source.