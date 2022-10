Ile Maurice: The Joker Kartel Musical Cup - Bis repetita pour Blackburn Roc

Vainqueur face à Kamadeva lors de la 24e journée, Blackburn Roc a remis le couvercle en s'offrant la victoire dans l'épreuve phare de la réunion de ce samedi 22 octobre.

Le fils de Where's The Tiger, monté de main de maître par José De Souza, a terminé comme un boulet de canon pour venir chiper la victoire face à Your Pace Or Mine qui semblait avoir fait le plus difficile à mi-ligne droite.

Blackburn Roc, malgré ses 7 ans bien sonnés, a démontré qu'il a encore la niaque pour la compétition. Vu le style dans lequel il est venu chercher la réussite, nous pensons qu'il peut encore faire parler de lui jusqu'à la fin de la saison.

L'écurie Perdrau a réussi une bonne opération lors de cette 28e journée avec un joli doublé signé Jacalac (Fayd'herbe - 2e course) et Desert Boy (Aucharuz - 5e course). Le premier nommé, très en verve au training, a évolué dans le sillage des meneurs avant de faire la différence au finish. Quant à Desert Boy, il faut dire qu'il a remporté une victoire pleine de mérite. Malgré un parcours difficile en épaisseur, il a trouvé les ressources pour dominer Captain Mike.

Le grandissime favori de la septième course, Illicit Kiss, s'est une nouvelle fois donné en démonstration après d'excellents débuts chez nous. Il a tout simplement terrassé ses adversaires en ligne droite. Son jockey André Luiz Da Silva se permettant même de chercher ses adversaires après 100 mètres de ligne droite. Il ira très loin sur ce qu'il a réalisé hier.

L'établissement Preetam Daby avait une belle carte avec Henry Tudor (De Oliveira) et il n'a pas laissé filer sa chance. Ce coursier s'est imposé sans puiser dans ses réserves dans la troisième course.

Les deux premières épreuves ont été remportées par Bells Apostle (Taka) et Overdose (José Da Silva). Bells Apostle a pris le train à son compte avant de résister à ses adversaires. Il a remporté dans la foulée une deuxième victoire consécutive. Overdose, qui n'avait pas mal couru en une ou deux occasions cette saison et méritait une victoire, a bien terminé pour vaincre cette fois.

L'épreuve de clôture est allée au favori Talisman (Schwarz). Le jockey sud-africain a fait preuve d'un bon jugement en décalant sa monture avant même l'emballage final. Talisman a bien prolongé son effort pour battre Arnica Montana.