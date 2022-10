Sénégal: Ngazobil-exercice bilatéral inter armées "xaritoo 2022" - Des forces sénégalaises et françaises testent leurs capacités d'action et réaction

La plage de Ngazobil dans la partie nord-ouest de la commune de Joal-Fadiouth (Département de Mbour) a abrité une démonstration de l'exercice bilatéral inter-armées entre des forces françaises et sénégalaises dans la journée du 20 octobre 2022. Le Général Étienne de Peyroux, commandant des éléments français au Sénégal, pôle opérationnel de coopération régionale, est revenu sur la quintessence de ces manœuvres d'une importance capitale dans l'opérationnalisation des forces conjointes et les possibilités de voir les manquements et difficultés à corriger. Des forces sénégalaises et des forces françaises ont testé des capacités d'action et de réaction.

Le Général Etienne de Peyroux, commandant des éléments français au Sénégal, pôle opérationnel de coopération régionale, a abordé des aspects marquants de l'exercice : "Ce qui est difficile dans les exercices amphibies, c'est la combinaison. On peut être très bon en mer et très bon sur terre et mauvais dans la combinaison air-terre-mer. Ces exercices interarmées exigent une grande maturité opérationnelle de la part des deux armées, si on peut se permettre de porter un jugement. Le seul fait d'être capable d'organiser un exercice inter-armées ensemble montre qu'il y a un niveau de maturité des deux armées et qui est quand même élevé

.Pour employer une expression triviale, avec les différents théâtres d'opérations et l'inter-armée, les exercices ne sont pas un sport de masse et l'armée sénégalaise est capable de le faire de même que l'armée française." A l'en croire, l'intérêt majeur de cet exercice demeure la coopération interalliée, le fait de travailler ensemble et aussi de valider la coopération permanente, des faits notables à longueur d'année dans ce genre de rencontre majeur et complexe. Sur l'exercice proprement dit, le Général Etienne de Peyroux l'a qualifié dans de nombreux aspects :" Il est d'une très grande complexité. Agir dans les trois milieux terre, air, mer, avoir des ruptures de commandement, intégrer des unités.

Dans cet exercice, des unités françaises qui sont commandées par des chefs sénégalais, des unités sénégalaises qui sont commandées par des chefs français et il y a un poste de commandement où il y a autant de Français que de Sénégalais avec le mixage complet, cela ne peut se réaliser qu'en concrétisation d'un travail important en amont." Selon ses propos, il est difficile, pour lui, à ce stade de parler de satisfaction sur la prestation des Sénégalais et des Français. Tout de même, selon ses propos, les objectifs fixés sembleraient atteints. Il s'est réservé de faire dans l'autosatisfaction car dans tout exercice, le plus important, c'est après l'exercice de tirer le retour d'expérience.

Cela consiste à voir ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait et ce qu'on a mal fait. Ainsi, il a invité à prendre compte dans l'évaluation de l'exercice :"Étudier ce qu'on a mal fait, c'est le seul levier de progrès et puis aussi peut être bien rééquilibré parfois le niveau d'ambition. Est-ce qu'on a été un peu trop ambitieux dans certains domaines, peut être pas assez ambitieux dans d'autres et puis surtout identifier une fois ce retour d'expérience tiré et se dire voilà dans quel domaine on peut continuer à travailler ensemble." Sur les finalités de l'exercice, il a soutenu :

" Les facteurs de progrès ne sont pas seulement pour les armées sénégalaises, ils sont aussi pour nous. Il y a des choses que l'on maîtrise moins, il y a le milieu. Nos personnels apprennent au contact culturellement de Sénégalais, la façon de travailler etc. mais aussi les conditions météo, les lieux d'exercice, le lieu d'application de l'exercice, c'est très riche d'enseignements.

Se préparer à tout, c'est le meilleur moyen de ne pas être surpris. C'est l'illustration du fait que nous voulons poursuivre, améliorer sans cesse la coopération avec les armées africaines." L'exercice a noté la présence du Général de division, Philipe Henri Alfred Dia, inspecteur général des forces armées et représentant le chef d'état-major général des armées, et du Chef d'Escadron, Ciré Ndiaye, directeur de l'exercice (Dir-Ex).