Maroc: Journée mondiale des premiers secours - La RADEEJ organise une rencontre de sensibilisation au profit de ses employés

El — - La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau, d'Électricité et de gestion d'Assainissement liquide des Provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a organisé, jeudi, une journée de sensibilisation au profit de ses employés à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des premiers secours.

Dans un communiqué, la Régie souligne qu'à l'occasion de la journée mondiale des premiers secours, elle a organisé en partenariat avec le croissant rouge marocain, une journée de sensibilisation au profit des employés volontaires de différents département et services de la Régie sur les principes des premiers secours et leur rôle en cas de dangers.

Organisés sous le slogan "Secouriste dans l'espace du travail : sois volontaire et sauve les vies d'autrui", cette journée s'inscrit dans le cadre de la mise en application des principes de santé et de sécurité sur les lieux de travail relevant de la Régie et qui vise à sensibiliser sur l'importance des premiers secours et à encourager l'acquisition de ces compétences par les employés de la Régie, outre la sensibilisation sur les incidents pouvant intervenir au travail et les moyens de réaliser les premiers secours.

A cette occasion, le secrétaire général du bureau syndical à la RADEEJ, Ahmed EL Hosayni a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme mis en œuvre par le comité de santé et de sécurité de la Régie, supervisée par la directrice générale en personne, notant que la RADEEJ fait partie des régies avangardistes dans l'application des principes et conditions de santé et de sécurité dans les lieux du travail, une des revendications du code du travail.

La rencontre de communication est venu couronner une série de sessions de formation pratiques au profit des employés volontaires, a-t-il ajouté, relevant que le but est de rappeler les participants les mesures préventives à prendre en cas de différents dangers dont les incidents quotidiens tels les incendies, asphyxies, chutes, blessures, fractures, évanouissement et autres.

Pour sa part, Mohamed El Hanine, représentant du croissant rouge marocain à El Jadida, a relevé que la mise en place d'un programme santé et sécurité dans les espaces du travail est une nécessité urgente permettant d'améliorer les conditions du travail et de créer un environnement sécurisé pour les employés et les structures de travail.

Et de poursuivre que l'organisation des programmes de formation et de sensibilisation est de nature à susciter la prise de conscience chez les employés et améliorer leur rendement professionnel au sein de la régie, relevant que lors de son exposé présenté devant les secouristes volontaires, il a mis l'accent sur ces points.