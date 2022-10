Burkina Faso: Soumaila Ouattara - L'international burkinabè signe au Danemark

Soumaila Ouattara prend la direction du Danemark. l'international burkinabè s'est engagé en faveur du Hobro IK, club de deuxième division.

Libre de tout contrat depuis son départ de FUS Rabat (Maroc), le défenseur international Burkinabè se lance dans un challenge de deux saisons avec Hobro Ik en deuxième division danoise. La transaction qui avait été faite il y a quelques semaines lors du mercato a été officialisée ce samedi par le club, qui attendait que son nouveau club obtienne son permis de travail.

Désormais tout est prêt pour que le joueur de 27 ans soit utile à sa nouvelle formation. Une formation au sein de laquelle évolue son compatriote Abdoul Yoda. Ce dernier a d'ailleurs joué un rôle important dans sa venue.

" Je suis extrêmement heureux d'avoir signé un contrat avec Hobro IK. Quand j'ai entendu que Hobro IK était intéressé à me signer, j'ai contacté mon collègue de l'équipe nationale Abdoul Yoda pour en savoir plus sur le club. Yoda n'avait que des choses positives à dire sur le club et après ma première semaine à Hobro IK, je n'ai été confirmé que là-dedans. Je suis reconnaissant et heureux que Hobro IK m'ait donné cette chance et j'ai hâte de contribuer sur le terrain " a indiqué le défenseur sur le site de son nouveau club. Il pourrait d'ailleurs faire ses premières ce dimanche contre le FC Fredericia.

