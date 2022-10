Sahara Occidental: Le Burkina Faso réaffirme son soutien au plan d'autonomie, "solution crédible et réaliste"

Nations Unies (New York) — Le Burkina Faso a réaffirmé, à New York, son soutien au plan d'autonomie comme "solution crédible et réaliste" au différend régional autour du Sahara marocain.

"Ma délégation salue et réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. Cette solution constitue une alternative crédible et réaliste dans le dénouement de ce différend régional, car conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU", a souligné le représentant du Burkina Faso devant la 4è Commission de l'AG de l'ONU.

Le diplomate a également réaffirmé le soutien de son pays au processus politique en cours mené sous l'égide du SG de l'ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara et qui vise à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional comme recommandé par les 18 résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007.

La résolution de ce conflit "contribuera sans aucun doute à la stabilité et à la sécurité de la région du Sahel", a-t-il indiqué.

Le Burkina Faso a, par ailleurs, salué les investissements massifs engagés dans les provinces du Sud du Royaume en faveur des populations du Sahara marocain.