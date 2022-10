Afrique: Revue de la presse de l'Afrique francophone du 23 Octobre 2022

Burkina Faso : Gestion des affaires militaires- Ibrahim Traoré prend le pool de la chaine de commandement

Au lendemain de sa prestation de serment en tant que Chef de l’État devant le Conseil constitutionnel, le Capitaine Ibrahim Traoré a échangé le samedi 22 octobre 2022 avec la chaine de commandement militaire. C’est le site d’informations Faso7 qui rapporte l’information. Selon le confrère qui cite la présidence du Faso, « après avoir expliqué les raisons qui ont motivé sa prise du pouvoir, le Capitaine Ibrahim Traoré a exposé à la chaine de commandement militaire, sa nouvelle stratégie pour de meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. »

Côte d’Ivoire : Infrastructures sportives- Bientôt 5 nouvelles piscines internationales à Abidjan

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé le samedi 22 octobre 2022 à Abobo, au lancement des travaux de construction de Piscines dans le District Autonome d'Abidjan, d’un coût de plus de 16 milliards de Fcfa et d'un Garage-école à Abobo d’une valeur de 400 millions de Fcfa. A-t-on appris de sources officielles ce samedi à Abidjan ; la capitale économique ivoirienne. La source ajoute que l’offre d’infrastructures publiques de natation sera bientôt enrichie de cinq nouvelles Piscines aux normes internationales. (Source : Fratmat.info)

Mali : Affaire 46 militaires ivoiriens emprisonnés à Bamako- Un ancien bâtonnier malien prend position

Me Kassoum Tapo, avocat, ancien bâtonnier, ancien député, ancien ministre de la justice, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) était l’invité de Robert Dissa dans l’émission » Politik » d’Africable Télévision. Entre autres sujets abordés, il y avait l’affaire des 46 militaires ivoiriens, la militarisation de la police, l’Autorité indépendante de la gestion des élections (Aige), l’avant-projet de loi constitutionnelle. « Une fois qu’un dossier est judiciarisé, cela laisse peu de latitude à l’Exécutif d’intervenir. Sur le plan diplomatique, il y a eu beaucoup d’interventions avec le déplacement des Chefs d’Etat au Mali. Et il n’est pas évident de donner une injonction à la Justice. Car, tous les jours, nous réclamons l’indépendance de la justice. Certains ont proposé l’exercice du droit de Grâce du Président de la Transition. Pour cela, il faut que l’affaire soit jugée. », a- t-il dit par rapport à l’affaire des 46 soldats ivoiriens en prison à Bamako.

Sénégal : Présidentielle 2024 - ça continue de faire des vagues autour de Macky

« Candidature de la mouvance présidentielle, pour 2024 » est le titre du nouveau texte publié par M. Ibrahima Sène, responsable du Pit et membre de Benno Bokk Yakaar, que nous reprenons ci-dessous en intégralité. Le Président Macky Sall est, aujourd’hui, objet de fortes pressions de la part de certains cadres de son Parti, l’Apr, pour l’obliger à solliciter son investiture à la Présidentielle de février 2024. Ils donnent comme prétexte « qu’il en a droit ». Quoi, donc ! S’il en a droit, et s’il estime, à son âme et conscience, qu’il vaut mieux, pour lui, et pour la stabilité du pays, qu’il y renonce, au profit de quelqu’un d’autre, en qui, il a confiance dans ses compétences, dans son éthique républicaine, et dans sa loyauté, pour continuer son œuvre, au profit du peuple et de l’Afrique, dans la paix civile et la stabilité du pays, ! Au nom de quoi, doivent-ils s’y opposer ( Source : senegaalnet.com)

Togo : La loi de finances rectificative 2022- Adoptée par l’Assemblée nationale

Selon Togo-Presse, L’Assemblée nationale s’est réunie, le 20 octobre 2022, en sa 3e séance plénière pour le compte de la 2e session ordinaire de l’année. Les débats, qui se sont déroulés en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya et de son collègue des Droits de l’Homme, Christian Trimua, a été consacrée à l’étude et adoption du projet de loi de finances rectificative, exercice 2022. Cette loi de finances rectificative ressort en hausse de 5,4% par rapport à la loi initiale, pour s’équilibrer en recettes et en dépenses à 1.875,8 milliards de francs CFA. L’adoption de cette loi permettra au gouvernement de prendre en compte les évolutions économiques intervenues au cours de l’exécution de la loi de finances initiale, marquées, essentiellement, par des tensions inflationnistes.

Niger : Représailles- Après Nathalie Yamb, la France interdit son territoire au panafricaniste

La France a annulé le 20 octobre le visa de circulation sur son territoire de Maïkoul Zodi. Il a dit : « Ils (l’ambassade de France) m’ont envoyé tout à l’heure un courrier par email pour me notifier l’annulation de mon visa. Le 21 octobre 2022 ». Il devrait aller à l’ambassade pour leur demander les raisons , comme avait déclaré à nos confrères de l’Agence France Presse (Afp), Maïkoul Zodi, qui est le coordinateur au Niger de Tournons la Page (Tlp), une coalition de plusieurs Ong.( Source : alibreville.com

Tchad : Après de violentes manifestations- Le président de transition rend visite aux victimes

Le chef militaire tchadien Mahamat Idriss Deby a visité un hôpital et un quartier de N'Djamena en proie à des manifestations, après une journée de violences sans précédent qui a fait plus de 50 morts et 300 blessés. Les manifestations qui ont éclaté jeudi au Tchad, contre la prolongation de la période de transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby ont entraîné un déchaînement de violences avec un bilan qui s'élève à près de 50 morts et 300 blessés. (Source : Rfi)

Rdc : Soutien au chef d’Etat sortant- 29 députés provinciaux réitèrent leur loyauté

L’information est de l’Agence Congolaise de Presse, (Acp). Vingt-neuf députés provinciaux de l’Ituri sur les 48 au total, ont réitéré leur engagement solennel de continuer à accompagner et à soutenir les actions du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa réélection en 2023, dans une déclaration politique faite devant la presse. Ces élus du peuple ont par la même occasion, sollicité du garant de la nation, d’être associés aux députés nationaux et sénateurs à la table ronde qui sera organisée probablement en novembre 2022 pour trouver les modalités de la levée de l’état de siège.