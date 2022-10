Madagascar: Georges René Henri Fraise - Le PDG élevé au grade de Grand Croix de l'Ordre National

Une entreprise avec de vraies empreintes malgaches. C'est ainsi que le Directeur général, Charles Van Der Straeten, a présenté le groupe Henri Fraise Fils & Cie aux médias.

C'était en marge de la cérémonie d'élévation de son PDG Georges René Henri Fraise, au grade de Grand Croix de seconde classe de l'Ordre National Malagasy, hier au Kudeta Anosy. À noter que ce groupe existe depuis 1921, soit plus d'un siècle, et opère dans divers secteurs comme les mines, l'énergie avec ses centrales thermiques dans 26 villes de Madagascar, le tourisme avec une compagnie aérienne et une agence de voyage, la vanille, la production d'huile de girofle, l'automobile avec Madauto, etc.

Selon Charles Van Der Straeten, c'est cette diversité qui a aidé le groupe Henri Fraise à traverser les nombreuses crises qui ont frappé le pays. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 3 000 salariés et génère également des emplois indirects par l'intermédiaire de ses nombreux prestataires. " Depuis l'existence du groupe, des centaines de milliers de personnes ont été formées à des métiers assez spécifiques. Tout le monde a un cousin qui a travaillé pour Henri Fraise et qui a appris beaucoup de choses ", a-t-il noté. Bref, il s'agit d'un groupe qui a un poids énorme au niveau de l'économie malgache.