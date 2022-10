Tunisie: Energie hydroélectrique - La STEG se lance dans un projet de transfert d'énergie par pompage à Tabarka

Tunis — Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) sera mise en service à l'horizon 2029, sur l'Oued El Melah, pour la production d'une puissance de 400 à 600 MW d'électricité d'origine hydraulique, selon la STEG, chef de file du projet.

La Société tunisienne d'électricité et du gaz, a précisé que ce projet est actuellement au stade des études. La station sera raccordée au réseau électrique national. Elle permettra de stocker une quantité d'énergie électrique pour une utilisation ultérieure en période de forte demande en Tunisie.

Une fois mise en service, cette centrale permettra d'économiser 250 Ktep de combustible par an et d'éviter 525 000 tonnes de CO2 par an.

Le projet qui sera implanté sur Oued El Melah, près du village de Zagua, à 17 km de la ville de Tabarka, dans le Gouvernorat de Jendouba, s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de la stratégie nationale 30/30 pour le développement du programme des énergies renouvelables en Tunisie.

Il répond, selon la STEG, aux impératifs futurs d'exploitation du réseau électrique national pour optimiser le lissage de la courbe de charge (stabiliser l'offre et la demande) et permettre l'intégration des énergies renouvelables, à la production intermittente des centrales.

Il s'agit également, d'un projet qui va accompagner l'intégration massive de la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables, améliorer la consommation spécifique globale du parc de production électrique, réduire l'émission des gaz à effet de serre et pousser vers la garantie de la sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique.

Des études de faisabilité sont en cours de réalisation en collaboration avec les bailleurs de fonds, dont l'Agence française de développement (AFD), la Banque européenne de l'Investissement (BEI) et la banque allemande de développement (KfW).

Il s'agit d'études topographique et géotechnique en plus d'études d'impact environnemental et social, d'une étude stratégique sur la capacité de stockage d'énergie électrique en Tunisie et d'une étude de raccordement de la centrale STEP au réseau électrique national.

Les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), sont définies par le sites d'experts www.connaissancedesenergies.org, comme étant un type particulier d'installations hydroélectriques.

Composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, elles permettent de stocker de l'énergie en pompant l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible (et le prix de l'électricité peu élevé).

Lorsque la demande électrique augmente (tout comme le prix de l'électricité), elles restituent de l'électricité sur le réseau, en turbinant l'eau du bassin supérieur.

Grâce à leur fonction de stockage, ces installations contribuent à maintenir l'équilibre entre production et consommation sur le réseau électrique, tout en limitant les coûts de production lors des pics de consommation.

A l'heure actuelle, le transfert d'énergie par pompage hydraulique est la technique la plus mature de stockage stationnaire de l'énergie.

Pour réaliser ses objectif de transition énergétique, la Tunisie prévoit d'explorer toutes les sources d'énergie renouvelable et de se doter d'une nouvelle stratégie énergétique à l'horizon 2035, selon le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

Cette stratégie repose principalement, sur le renforcement de la politique d'efficacité énergétique et le déploiement massif des énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique afin de réduire la dépendance de la production électrique des énergies fossiles.

La Tunisie, qui table sur une part de 35% d'énergie renouvelable dans le mix électrique à l'horizon 2030, n'en est aujourd'hui qu'à 3 %.