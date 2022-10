Gabon: Des passerelles pour soulager les habitants des zones marécageuses

Libreville — La société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) a investi 48 millions de francs CFA pour la construction des passerelles au quartier dit "Petit village" dans la commune d'Owendo, rapporte un communiqué de presse. La livraison de ces ouvrages a eu lieu, au grand bonheur des habitants en cette saison pluvieuse.

"Nous remercions l'entreprise SETRAG pour ces passerelles qui améliorent nos conditions de vie. Avant nous étions enclavés, nous nous abstentions de nous rendre au travail après une pluie et ne pouvions pas rentrer chez nous à une certaine heure parce qu'il fallait escalader à gauche ou à droite. Aujourd'hui ce n'est qu'un lointain souvenir grâce à la SETRAG qui a répondu favorablement à notre sollicitation. Nous ne pouvons que dire merci en moins de trois mois de travaux nos vies ont changé. Nous pouvons désormais sortir de chez nous bien habillés sans avoir à transporter plusieurs paires de chaussures comme par le passé ", s'est réjoui le porte parole des riverains venus nombreux manifester leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit de la SETRAG qui, une fois de plus leur a sorti de l'isolement.

La fiche technique des réalisations (Encadré)

La première passerelle est longue 79 mètres et 1,5m de large, a été entièrement construite et financée par la SETRAG, contrairement aux deux autres qui, par contre sont le fruit de réfections. ils sont long de 11metres et large de 3metres.Il faut rappeler que installations étaient rongées par la rouille du fait de la durée et les intempéries. ils étaient devenus impraticables et causes de plusieurs accidents, nous a laissé entendre un riverain.

Construites en béton armé, ces nouvelles installations sont une bénédiction pour ces populations, en cette période de saison de pluies.